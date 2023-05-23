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Шувалов призвал создать новую систему расчетов в валютах ШОС и БРИКС

Шувалов призвал создать новую инфраструктуру расчетов в валютах ШОС и БРИКС
Углубление сотрудничества между Россией и Китаем невозможно без создания новой инфраструктуры расчетов. Она обеспечит не только работу пары рубль/юань, но и понадобится для серьезных операций в валютах ШОС и БРИКС, заявил Шувалов
Китайский юань/Рубль CNY/RUB ₽11,370 -0,01% Купить
Игорь Шувалов
Игорь Шувалов (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Россия и Китай должны активизировать строительство эффективной системы расчетов в рубле, юане и валютах стран ШОС и БРИКС, заявил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на Российско-китайском бизнес-форуме в Шанхае. По его словам, такая работа может идти по линии ВЭБа, Государственного банка развития Китая (ГБРК) и других финансовых институтов объединений.

Как отметил Шувалов, нынешние показатели товарооборота между Россией и Китаем в $200 млрд — не предел. «Торговля и торгово-экономическое сотрудничество в целом между Россией и Китаем будет только нарастать и увеличиваться. И мы вместе с ГБРК будем на этом пути углублять свою операцию, координацию своих действий», — сказал он.

При этом углубление торгово-экономического сотрудничества невозможно без создания совершенно новой инфраструктуры расчетов, продолжил глава ВЭБ.РФ.

«Строительство современной инфраструктуры — долг перед нашими экономиками. Мы призываем правительство Российской Федерации и наших партнеров Китайской Республики действовать как можно активнее. Независимая и эффективно работающая инфраструктура расчетов необходима не только для того, чтобы обеспечивать пару рубль/юань, но и для того, чтобы проводить самые серьезные операции в валютах ШОС и БРИКС», — заявил Шувалов.

Экономическое содружество БРИКС объединяет Россию, Китай, Индию, Бразилию и ЮАР. В Шанхайскую организацию сотрудничества, помимо России, Индии и Китая, входят Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан, Узбекистан и Иран.

О том, что страны БРИКС прорабатывают вопрос создания новой международной валюты на основе валют государств объединения, на саммите группы в июне 2022 года сообщил президент России Владимир Путин.

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По словам главы МИДа Сергея Лаврова, этот вопрос будет обсуждаться на встрече представителей объединения, которая пройдет в августе в ЮАР. «Серьезные, уважающие себя страны прекрасно понимают, что поставлено на карту, видят недоговороспособность хозяев нынешней международной валютно-финансовой системы и хотят создавать свои механизмы для обеспечения устойчивого развития, которое будет защищено от диктата извне», — сказал министр.

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Игорь Шувалов БРИКС ШОС расчеты юань
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