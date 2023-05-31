Правительство ввело временный запрет на вывоз из России патронов и гильз

Запрет не касается патронов и гильз, которые нужны армии, другим войскам и воинским формированиям. Один из пунктов постановления правительства засекречен — имеет пометку «для служебного пользования»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Из России временно запретили вывозить патроны для гражданского и служебного нарезного оружия, а также гильзы для патронов к нарезному огнестрельному оружию определенных калибров, следует из постановления премьер-министра Михаила Мишустина.

«Решение направлено на обеспечение защиты интересов государства», — сообщается на сайте правительства.

Речь идет о гильзах (включая капсулированные) для патронов к нарезному огнестрельному оружию калибров 5,45 на 39 мм, 5,56 на 45 мм (.223 Rem), 7,62 на 39 мм, 7,62 на 51 мм (.308 Win), 7,62 на 54 мм, 7,62 на 67 мм (.300 WM), 8,6 на 70 мм (.338 LM), 12,7 на 99 мм (.50 BМG) и 12,7 на 108 мм.

Запрет не касается патронов и гильз, которые нужны для армии, другим войскам и воинским формированиям. Один из пунктов постановления засекречен — имеет пометку «для служебного пользования».

Кроме того, запрет не распространяется на патроны и гильзы, которые:

перемещаются между частями России через территории других стран;

вывозятся из России в страны ЕАЭС по решению правительства;

вывозятся в рамках международных транзитных воздушных перевозок через Россию в третьи страны, за исключением недружественных;

вывозятся из России в целях охоты, участия в спортивных мероприятиях, выставках или в историко-культурных мероприятиях с возможностью экспонирования, в том числе ранее ввезенные на территорию России в указанных целях.

Весной прошлого года правительство ввело запрет на вывоз из России в недружественные страны ряда товаров и оборудования иностранного производства, включая цистерны, газогенераторы, турбины и двигатели внутреннего сгорания. В ноябре список был дополнен — в него вошли вертолеты (Ми-2, Ми-8, Ми-17, Ми-26, а также любые их вариации) и их компоненты, огнестрельное оружие, способные продержаться в воздухе более получаса беспилотники, радиочастотные подавители дронов, взрывчатые вещества, оптические прицелы, бронемашины, ракеты-носители и ракетное топливо.