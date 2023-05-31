Минобороны сообщило об авиаударе по 1-й бригаде спецназначения Украины

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российская авиация нанесла удары по пунктам дислокации 1-й бригады спецназначения Украины, а также местам сосредоточения личного состава, вооружения и техники 14-й и 92-й бригад ВСУ и подразделениям теробороны. Об этом заявил глава пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский, передает ТАСС.

В районе населенных пунктов Старица и Вишневое на купянском направлении были уничтожены два минометных расчета ВСУ, а около населенных пунктов Лозовая и Западная — поражены гаубицы Д-20 и Д-30.

По словам Зыбинского, российские военные сорвали пять попыток ротации подразделений ВСУ на передовой.

Власти Украины называют различные сроки контрнаступления. Так, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов 27 мая сказал, что оно может начаться «завтра, послезавтра или через неделю». Президент Украины Владимир Зеленский 30 мая заявил, что Киев утвердил сроки начала украинского контрнаступления.

Россия следит за заявлениями Киева о наступлении, а Минобороны учитывает эти данные при планировании военных действий, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.