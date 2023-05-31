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В Волгограде рассмотрят проект о выборах во время военного положения

В Волгоградской областной думе рассмотрят проект о выборах во время военного положения
В Волгоградской области местные законы о выборах и референдумах решили привести в соответствие с федеральным законодательством, теперь там тоже появится статья о голосованиях в период военного положения
Фото: РБК
Фото: РБК

В Волгоградской областной думе рассмотрят законопроект с поправками, касающимися проведения выборов в период военного положения, следует из законодательной базы регионального парламента.

В законе о проведении местных референдумов в название статьи «Проведение местного референдума при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации» добавят также слова о военном положении. Из текста поправок следует, что проведение выборов будет регулироваться соответствующей статьей федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и порядком, установленным ЦИК.

В статью о правилах агитации предлагается добавить, что такие материалы не должны содержать «признаки экстремизма», агитация не должна проводиться на ресурсах, доступ к которым ограничен.

Добавить слова и положения о военном положении собираются и в закон о выборах в органы местного самоуправления, выборах депутатов и губернатора и об областного референдуме.

В пояснительной записке отмечается, что поправки подготовлены в связи с внесением изменений в федеральное законодательство, в котором теперь тоже фигурируют положения о проведении выборов в период военного положения.

29 мая президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность проводить выборы на территориях, где введено военное положение. Их будут организовывать после консультаций ЦИК с Минобороны и ФСБ. Проводить голосование можно будет как на всей территорией с военным положением, так и на ее части.

С октября военное положение введено на территории четырех новых регионов — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Выборы в этих регионах могут пройти в этом сентябре.

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После атаки дронов на Москву 30 мая глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в стране нужно ввести военное положение, чтобы использовать все ресурсы для борьбы с «террористической ячейкой» Украины. С подобными предложениями глава региона выступал и ранее, например, после нападения диверсантов в Брянской области.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
военное положение Выборы Волгоградская область
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