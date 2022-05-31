В Киеве заявили об аресте счетов и заправок «Татнефти»

Арест наложен на счета, корпоративные права, АЗС, нефтебазы, бензовозы и здания «Татнефти». Госбюро расследований допускает, что стоимость арестованных активов может достигать $68 млн

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Суд наложил арест на имущество и счета российской нефтяной компании «Татнефть» на Украине, сообщает Государственное бюро расследований (ГБР) страны.

«В рамках уголовного производства получены определения следственного судьи о наложении арестов на движимое и недвижимое имущество, счета и корпоративные права группы компаний. Они основаны российской нефтяной компанией «Татнефть», которая поставляет нефтепродукты для нужд подразделений Министерства обороны Российской Федерации», — сообщило ведомство.

ГБР указало, что расследуется дело по ч. 3 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, предпринимаемых с целью насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвате государственной власти группой лиц по предварительному сговору).

По данным, под арест попали 115 объектов, в том числе нефтебазы, АЗС, здания и земельные участки, а также 118 бензовозов и других автомобилей. По информации ГБР, также арестованы корпоративные права и счета предприятий российской группы на сумму около 400 млн грн (около $13 млн по курсу украинского Нацбанка). При этом ведомство не исключило, что сумма возрастет до 2 млрд грн ($68 млн) после оценки недвижимого имущества.

Активы «Татнефти» передадут под управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

РБК обратился за комментарием в ПАО «Татнефть».

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По данным на сайте «Татнефти», на Украине она осуществляет только деятельность по реализации нефти и нефтепродуктов. Этим занимается ООО «Татнефть-АЗС-Украина».

«Татнефть» с 2008 года ведет судебный спор с Украиной из-за потери доли в «Укртатнафте», которую в 2007 году захватили вооруженным путем. «Укртатнафта» была создана в 1994 году на базе Кременчугского НПЗ, российская нефтекомпания и правительство Татарстана имели в ней 55,7%. Остальная доля была у украинского «Нафтогаза» и группы «Приват» Игоря Коломойского. После захвата доля «Татнефти» перешла бизнесмену.

В 2014 году Международный коммерческий арбитражный суд в Париже обязал Украину выплатить российской компании $144 млн ($112 млн плюс проценты) компенсации. После этого «Татнефть» неоднократно подавала ходатайства об исполнении решения арбитража. В частности, компания направила в суд США ходатайство о вызове представителей 52 банков по делу о взыскании средств, в начале февраля этого года Украина попросила инстанцию их заблокировать.

На прошлой неделе Служба безопасности Украины сообщила об аресте активов «Роснефти» на сумму 20 млн грн (около $677 тыс.). Согласно сообщению, в стране заблокировали деятельность компании, которая входит в структуру нефтяной корпорации, однако ее название не привели. «Роснефть» после 2014 года стала избавляться от украинских активов, она продала сеть заправок в стране, состоявшую примерно из 140 АЗС.

В мае Верховная рада Украины приняла закон, который предусматривает принудительную национализацию российской собственности на Украине без выплаты каких-либо компенсаций.

