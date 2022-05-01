Киркоров призвал Симоньян не «гнобить» Пугачеву и Галкина

Певец обратился к главреду RT, после того как она отозвалась о Галкине и его браке с Пугачевой. Киркоров призвал россиян прекратить внутренние распри, указав, что охотники на ведьм «лишь усугубляют раскол внутри страны»

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Россиянам нужно прекратить внутренние распри, которые усугубляют раскол внутри страны, заявил российский певец Филипп Киркоров в своем видеообращении в Instagram (компания Meta, которой принадлежит социальная сеть, признана в России экстремистской и запрещена, а сама соцсеть заблокирована). Он заявил, что ему ему горько видеть «клеймение» и травлю «людей с альтернативной точкой зрения».

В видео Киркоров отдельно обратился и к главному редактору RT Маргарите Симоньян, которая ранее раскритиковала позицию шоумена Максима Галкина по поводу спецоперации России на Украине и напомнила о его браке с Пугачевой. «Маргарита Симоньян в одном из телевизионных шоу очень нелицеприятно высказалась в адрес моих коллег Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Для чего?» — поинтересовался он.

По словам певца, Симоньян «не держала свечку», чтобы очернять публично артиста и его семью, и не имеет права «сеять раздор».

Артист попросил соотечественников прекратить внутренние распри, разжечь которые пытаются «так называемые западные партнеры». По его мнению, охотники на ведьм лишь усугубляют раскол внутри страны. Известные люди должны сплачивать людей, а не «гнобить», отметил Киркоров.

«Для всех злорадствующих: вы должны сожалеть, что сейчас под вашим гнетом клейм, шапкозакидательского настроя большие профессионалы уезжают. И вместо того чтобы создать условия для обратного потока, вы усложняете и им, и себе жизнь», — заключил певец.

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О Галкине и его браке с Пугачевой главный редактор RT высказалась в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым». Она, в частности, заявила, что шоумен «для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере» женился «на пожилой женщине». Симоньян назвала его «лживым-перелживым» человеком, который тем не менее позволяет себе «обливать помоями» Россию.

Галкин выступил против военных действий на Украине в день начала операции, 24 февраля. Юморист не делал заявлений об эмиграции из России. Отъезд из страны опровергала и его жена Алла Пугачева. По словам певицы, «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией».

В конце апреля Галкин сообщил о планах провести концерты в Израиле и пожертвовать часть заработанных от продажи билетов средств украинским беженцам.