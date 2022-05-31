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В Верховной раде собрали подписи о вотуме недоверия омбудсмену Денисовой

Людмила Денисова
Людмила Денисова (Фото: Геннадий Минченко / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Депутаты Верховной рады Украины собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.

«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», — написала она.

Перед этим сама Денисова предупреждала, что 31 мая Верховная рада намерена отправить ее в отставку по «команде» из офиса президента Владимира Зеленского. О сборе подписей о выражении ей недоверия Денисова, по ее словам, узнала от спикера парламента.

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Издание «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Центра прав человека ZMINA Татьяну Печончик указывает, что президентская партия «Слуга народа» уже отобрала кандидатов на смену Денисовой: это депутаты от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, Александр Качура или Николай Тищенко. По словам Печончик, к деятельности Денисовой есть «куча вопросов», однако решение Рады отстранить ее — «это чистый произвол и вытирание ног об институт уполномоченного ВР по правам человека».

Источник «Страны.ua» подтвердил намерение Рады отправить Денисову в отставку и заменить ее Тищенко. Собеседники «Украинской правды» также сообщили, что Рада намерена снять Денисову с должности.

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Денисова занимает должность омбудсмена с 15 марта 2018 года, она была назначена еще при президенте Петре Порошенко. Она родом из Архангельска, на Украине жила с 1989 года в Крыму. В 2005-м стала членом партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, при ней, как при главе правительства Украины, Денисова была министром труда и социальной политики. В 2014-м Денисова вышла из «Батькивщины» и стала членом партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, в его правительстве также занимала пост министра труда и соцполитики. Несколько раз была депутатом Верховной рады.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
омбудсмен Украина вотум недоверия Верховная рада Украины
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