В Верховной раде собрали подписи о вотуме недоверия омбудсмену Денисовой

Людмила Денисова (Фото: Геннадий Минченко / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Депутаты Верховной рады Украины собрали подписи о выражении недоверия омбудсмену Людмиле Денисовой, сообщила в своем Telegram-канале пресс-секретарь правящей партии «Слуга народа» Юлия Палийчук.

«Депутаты собрали подписи о выражении недоверия уполномоченному по правам человека Людмиле Денисовой», — написала она.

Перед этим сама Денисова предупреждала, что 31 мая Верховная рада намерена отправить ее в отставку по «команде» из офиса президента Владимира Зеленского. О сборе подписей о выражении ей недоверия Денисова, по ее словам, узнала от спикера парламента.

Издание «Страна.ua» со ссылкой на главу правления Центра прав человека ZMINA Татьяну Печончик указывает, что президентская партия «Слуга народа» уже отобрала кандидатов на смену Денисовой: это депутаты от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, Александр Качура или Николай Тищенко. По словам Печончик, к деятельности Денисовой есть «куча вопросов», однако решение Рады отстранить ее — «это чистый произвол и вытирание ног об институт уполномоченного ВР по правам человека».

Источник «Страны.ua» подтвердил намерение Рады отправить Денисову в отставку и заменить ее Тищенко. Собеседники «Украинской правды» также сообщили, что Рада намерена снять Денисову с должности.

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Денисова занимает должность омбудсмена с 15 марта 2018 года, она была назначена еще при президенте Петре Порошенко. Она родом из Архангельска, на Украине жила с 1989 года в Крыму. В 2005-м стала членом партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, при ней, как при главе правительства Украины, Денисова была министром труда и социальной политики. В 2014-м Денисова вышла из «Батькивщины» и стала членом партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, в его правительстве также занимала пост министра труда и соцполитики. Несколько раз была депутатом Верховной рады.