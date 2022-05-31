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Украинский омбудсмен допустила свою отставку по решению Рады

В Верховной раде (ВР) Украины планируют объявить недоверие омбудсмену по правам человека Людмиле Денисовой по «команде» из Офиса президента Владимира Зеленского, сообщает Страна.ua со ссылкой на заявление самой Денисовой.

«Я общалась с председателем Верховной рады Украины [Русланом Стефанчуком], которая избирает или увольняет уполномоченного [Рады по правам человека]. Я получила ответ, что вопрос на рассмотрении и собираются подписи. Результат неизвестен», — пояснила Денисова.

Решение планируется принять 31 мая, указала омбудсмен. Издание со ссылкой на главу правления Центра прав человека ZMINA Татьяну Печончик указывает, что президентская партия «Слуга народа» уже отобрала кандидатов на смену Денисовой: это депутаты от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, Александр Качура или Николай Тищенко.

Печончик указала, что к деятельности Денисовой есть «куча вопросов», однако решение Рады отстранить ее — «это чистый произвол и вытирание ног об институт Уполномоченного ВР по правам человека».

Источник «Страны.ua» подтвердил намерение Рады отправить Денисову в отставку и заменить ее Тищенко. Собеседники «Украинской правды» также сообщили, что Рада намерена снять Денисову с должности.

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Денисова занимает должность омбудсмена с 15 марта 2018 года, то есть она была назначена еще при экс-президенте Петре Порошенко. Она родом из Архангельска, на Украине жила с 1989 года в Крыму. В 2005-м стала членом партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко, при ней как при главе правительства Украины Денисова была министром труда и социальной политики. В 2014-м Денисова вышла из «Батькивщины» и стала членом партии «Народный фронт» Арсения Яценюка, в его правительстве также занимала пост министра труда и соцполитики. Несколько раз была депутатом Верховной рады.

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