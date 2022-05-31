Пушилин заявил о найденных на «Азовстали» «заблудившихся» военных ВСУ

По словам Пушилина, на территории «Азовстали» нашли трех-четырех «заблудившихся» украинских военных. Угрозы они не предствляли, сказал глава ДНР

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

При осмотре территории завода «Азовсталь» в Мариуполе были найдены несколько «заблудившихся» украинских военных, заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live».

«Идет осмотр каждого закоулка, каждой комнаты, это крайне много, но работа продвигается. Были выявлены несколько человек, заблудившихся, но тоже отправлены к своим товарищам», — сказал он.

На вопрос, много ли таких было, Пушилин ответил, что речь идет о трех-четырех военных. В первый день были обнаружены один или два человек, и потом еще пара, сказал глава ДНР. По его словам, найденные не представляли угрозы.

Металлургический комбинат «Азовсталь», расположенный в Мариуполе, был основным очагом сопротивления украинских военных. Он перешел под контроль российских сил 20 мая. По данным Минобороны, в плен сдались 2439 бойцов полка «Азов» (его символика признана в России экстремистской и запрещена) и военнослужащих ВСУ, которые находились на заводе.

Украинские власти назвали это не капитуляцией, а «операцией по спасению». По словам президента Владимира Зеленского, находившиеся на заводе военные получили «сигнал» от командования ВСУ о праве «выйти и сберечь свою жизнь». Дальше все будет зависеть от обязательств, взятых на себя ООН, Международным комитетом Красного Креста и Россией, которые обещали, что сдавшиеся военные будут в безопасности ждать «того или иного формата обмена», отметил он.

Между тем спикер Госдумы предложил рассмотреть возможность запрета обмена «военных преступников». «Что касается нацистов, наша позиция здесь должна быть неизменна: это военные преступники, и мы должны сделать всё, чтобы они предстали перед судом», — заявил он.

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Пушилин же отметил, что вышедших с «Азовстали» украинских военных неизбежно ждет трибунал. Как считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, судить их надо в ДНР и ЛНР. Процесс, по его словам, должен быть открытым, «с приглашением общественности и СМИ, по законам народных республик». В ДНР и ЛНР не действует мораторий на смертную казнь.