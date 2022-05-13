Брюссель констатировал неготовность стран Европы к обороне своих городов

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В системе обороны стран Евросоюза столько же прорех, сколько и солдат, пишет El Pais со ссылкой на документы Еврокомиссии. По информации издания, в Брюсселе проанализировали проблемы в обороноспособности стран Евросоюза в связи с военной операцией России на Украине и пришли к неутешительным выводам.

В странах Европы очень слабая противовоздушная оборона городов и объектов инфраструктуры, есть дефицит вооружений и недостаточно мощностей по их производству. Кроме того, в случае военного конфликта Европе грозят проблемы с логистикой, а у военных нет зашифрованной спутниковой связи с европейским покрытием. Брюссель констатировал также пробелы в сфере кибербезопасности и нехватку боеприпасов после их поставок для помощи украинской армии.

События на Украине, считает Еврокомиссия, выявили негативные последствия «низких расходов на оборону в мирное время» в странах Европы. «Европа сталкивается с самым большим увеличением военных расходов в государствах — членах с окончания Второй мировой войны», — говорится в подготовленном ЕК документе.

Брюссель предлагает усиливать оборону стран Европы и обеспечивать повышение безопасности стран Союза сообща. Простое повышение расходов на оборону на уровне государств может привести к неэффективному расходованию средств, поэтому нужно выработать скоординированный план, предложила Еврокомиссия.

Увеличения расходов на оборону хотя бы до уровня в 2% ВВП неоднократно требовал от союзников по НАТО Дональд Трамп, когда был президентом США. Тогда европейские страны неохотно отвечали на его претензии и собирались нарастить военные расходы к 2024 году.

В июле 2018 года Трамп заявил, что страны НАТО должны начать тратить на оборону 2% от ВВП прямо сейчас, а не дожидаться 2025 года.

«Какая польза НАТО в том, что Германия платит России миллиарды долларов за газ и энергию? Почему только пять из 29 стран выполнили свои обязательства? США платят за защиту Европы, а затем теряют миллиарды на торговле. Должны платить 2% ВВП сейчас же, а не к 2025 году», — написал тогда Трамп.

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Причем Белый дом тогда сообщил, что на закрытой встрече с лидерами стран альянса Трамп предлагал лидерам стран НАТО перейти к тратам на содержание альянса 4% ВВП, вместо цели в 2% к 2024 году.



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