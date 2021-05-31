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Политика ,  
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Патрушев предупредил о силовых мерах в ответ на недружественные действия

В новой редакции Стратегии национальной безопасности закреплены действия России для пресечения недружественных и угрожающих шагов, в том числе введение санкций и силовые методы, заявил секретарь Совбеза
Николай Патрушев
Николай Патрушев (Фото: Аппарат Совбеза РФ / ТАСС)

Россия может ответить на недружественные действия других стран как экономическими, так и силовыми мерами. Эти варианты предусмотрены в проекте новой редакции Стратегии национальной безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

В новой редакции документа прописано, что Россия стремится повысить предсказуемость и безопасность в международной сфере; одновременно «отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации», заявил Патрушев.

На вопрос, идет ли речь о военных действиях, секретарь Совбеза пояснил, что имеется в виду «в первую очередь введение специальных экономических мер, но в случае необходимости и силовые методы принуждения».

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Йенс Столтенберг

Патрушев отметил, что российская экономика должна быть устойчивой к санкционному давлению. Для этого определены задачи по повышению конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, а также по созданию условий для экономического роста темпами выше мировых. Ключевую роль здесь играет развитие науки и технологий, отметил он.

«Для достижения национальных целей развития, обеспечения технологической независимости страны необходимо расширение государственной поддержки научной и инновационной деятельности, привлечение частных инвестиций в их развитие и ускоренное внедрение результатов работы наших ученых в производство», — указал секретарь Совета безопасности.

В конце мая глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил, что до конца года в Западном военном округе сформируют около 20 новых соединений и воинских частей. По его словам, такие «меры адекватного противодействия» Россию вынуждают принять западные коллеги, которые разрушают систему безопасности. Страны НАТО во главе с США наращивают число полетов стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, проводят больше военных учений, уточнил министр.

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Страны НАТО возлагают ответственность за напряженность отношений на Москву. «Мы предлагаем России диалог, но Россия все равно ведет себя агрессивно и дома, и на мировой арене», — заявил глава альянса Йенс Столтенберг.

Автор
Анастасия Батманова Анастасия Батманова
Николай Патрушев национальная безопасность Совет безопасности России
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