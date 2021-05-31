Патрушев предупредил о силовых мерах в ответ на недружественные действия

В новой редакции Стратегии национальной безопасности закреплены действия России для пресечения недружественных и угрожающих шагов, в том числе введение санкций и силовые методы, заявил секретарь Совбеза

Николай Патрушев (Фото: Аппарат Совбеза РФ / ТАСС)

Россия может ответить на недружественные действия других стран как экономическими, так и силовыми мерами. Эти варианты предусмотрены в проекте новой редакции Стратегии национальной безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

В новой редакции документа прописано, что Россия стремится повысить предсказуемость и безопасность в международной сфере; одновременно «отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации», заявил Патрушев.

На вопрос, идет ли речь о военных действиях, секретарь Совбеза пояснил, что имеется в виду «в первую очередь введение специальных экономических мер, но в случае необходимости и силовые методы принуждения».

Патрушев отметил, что российская экономика должна быть устойчивой к санкционному давлению. Для этого определены задачи по повышению конкурентоспособности и устойчивости к воздействию внешних и внутренних угроз, а также по созданию условий для экономического роста темпами выше мировых. Ключевую роль здесь играет развитие науки и технологий, отметил он.