Шойгу заявил о создании 20 воинских частей и соединений из-за НАТО

Минобороны фиксирует возросшую активность НАТО в Европе и в связи с этим готовит формирование новых военных соединений на западе России. Такие обвинения взаимны: в наращивании напряженности ранее Россию обвиняло НАТО

Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в ответ на активность Североатлантического альянса в Западном военном округе будет сформировано около 20 новых воинских соединений, передает ТАСС.

Выступая на коллегии военного ведомства, министр заявил, что страны НАТО во главе с США наращивают интенсивность полетов стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет количество военных учений. Так, интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе за последние семь лет возросла в 14 раз, привел данные Шойгу. Количество военных учений в последние годы выросло в 1,5 раза. Кроме того, корабли НАТО с управляемым ракетным оружием регулярно заходят в Балтийское море. «Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», — рассказал глава Минобороны.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — заявил Шойгу.

По словам министра обороны, формирование новых соединений будет синхронизировано с поставкой в войска современного вооружения и военной техники. Всего в этом году подразделениям Западного военного округа планируется передать около 2 тыс. единиц нового оружия.