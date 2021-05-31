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Политика ,  
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Шойгу заявил о создании 20 воинских частей и соединений из-за НАТО

Минобороны фиксирует возросшую активность НАТО в Европе и в связи с этим готовит формирование новых военных соединений на западе России. Такие обвинения взаимны: в наращивании напряженности ранее Россию обвиняло НАТО
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу (Фото: Вадим Савицкий / ТАСС)

Глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что в ответ на активность Североатлантического альянса в Западном военном округе будет сформировано около 20 новых воинских соединений, передает ТАСС.

Выступая на коллегии военного ведомства, министр заявил, что страны НАТО во главе с США наращивают интенсивность полетов стратегической авиации, присутствие боевых кораблей с крылатыми ракетами, растет количество военных учений. Так, интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации ВВС США в Европе за последние семь лет возросла в 14 раз, привел данные Шойгу. Количество военных учений в последние годы выросло в 1,5 раза. Кроме того, корабли НАТО с управляемым ракетным оружием регулярно заходят в Балтийское море. «Только в прошлом году корабли данного класса трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет», — рассказал глава Минобороны.

«Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск. До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей», — заявил Шойгу.

По словам министра обороны, формирование новых соединений будет синхронизировано с поставкой в войска современного вооружения и военной техники. Всего в этом году подразделениям Западного военного округа планируется передать около 2 тыс. единиц нового оружия.

НАТО отреагировало на экстренную посадку самолета в Минске
Политика

Обвинения в наращивании военной активности для России и НАТО взаимны. Так, Североатлантический альянс неоднократно заявлял, что именно Москва увеличивает численность войск и частоту учений на границе Украины и стран ЕС. Учения российских войск в Крыму и у границ Украины весной этого года США называли «провокацией». Представители стран альянса обсуждали возможное реагирование на эту ситуацию.

Автор
Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Сергей Шойгу Минобороны
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