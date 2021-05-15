Генсек НАТО заявил о готовности альянса к диалогу с Россией

Йенс Столтенберг (Фото: Chris J Ratcliffe / Getty Images)

НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, но при этом не должен снижать экономическое давление. Об этом глава альянса Йенс Столтенберг заявил в ходе онлайн-дискуссии Экуменического церковного конгресса во Франкфурте-на-Майне.

«Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия все равно ведет себя агрессивно и дома, и на мировой арене», — заявил он.

При этом Столтенберг отметил, что альянс не желает возобновления холодной войны, однако не может смотреть, как попирается международное право.

«Мы должны сохранять экономическое давление и санкции, демонстрируя в то же время готовность к переговорам», — добавил Столтенберг.