НАТО отреагировало на экстренную посадку самолета в Минске

Необходимо провести международное расследование событий в Минске, где экстренно посадили самолет с сооснователем и бывшим главредом Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Об этом в Twitter написал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Это серьезный и опасный инцидент, требующий международного расследования», — указал он.

Генсек отметил, что Североатлантический альянс внимательно следит за ситуацией. Он добавил, что Минск должен обеспечить безопасное возвращение экипажа самолета и всех пассажиров.

Днем 23 мая власти Белоруссии уведомили пассажирский самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, о потенциальной угрозе безопасности на борту, экипаж получил указание совершить посадку в аэропорту Минска. Самолет сопроводил военный истребитель Белоруссии МиГ-29. Данные о взрывчатке не подтвердились, СК Белоруссии завел дело из-за ложного сообщения.