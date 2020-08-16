Трамп пообещал подумать о помиловании Сноудена

Эдвард Сноуден (Фото: AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассмотрит вопрос о помиловании бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Об этом со ссылкой на выступление главы государства в Бедминстере, штат Нью-Джерси, сообщает The New York Times.

Американский лидер добавил, что решение о судьбе экс-сотрудника Агентства национальной безопасности США будет очень трудным. С помилованием согласятся далеко не все, так как много людей говорят, что он поступил плохо, но Трамп все же собирается внимательно изучить вопрос.