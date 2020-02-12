СМИ узнали о полувековой слежке ЦРУ за секретной перепиской 120 стран

Американская спецслужба совместно с разведкой ФРГ делала это благодаря швейцарской компании Crypto AG, которая была лидером на рынке шифровальной техники. Ее услугами пользовались как военные хунты, так и Ватикан

Фото: Andrew Harnik / AP

ЦРУ совместно с разведкой ФРГ на протяжении полувека перехватывало секретные сообщения более чем 120 стран, говорится в расследовании The Washington Post и немецкого телеканала ZDF.

Это удавалось делать благодаря швейцарской компании Crypto AG, которая была лидером на рынке шифровальной техники. Ее оборудование покупали латиноамериканские военные хунты, Иран, Индия, Пакистан и Ватикан — всего более 120 стран (но не СССР или Китай).

При этом с 1970 года Crypto AG тайно владели ЦРУ и разведка ФРГ: в 1990-х немцы, опасаясь разоблачения, продали свою долю американцам, и в результате ЦРУ избавилась от актива только в 2018 году.

«Это был разведывательный успех столетия», — говорится в отчете ЦРУ, который цитирует WP.

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