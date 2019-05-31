Секретарь Совбеза Украины предупредил о проблемах с топливом из-за России

Решение Москвы разрешить экспорт российского угля, нефти и нефтепродуктов на Украину только по специальным разрешениям потенциально создает проблемы для Киева, заявил секретарь Совбеза Украины Александр Данилюк

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Ограничения со стороны России на поставки на Украину дизельного топлива, нефти и масел, которые должны вступить в силу с июня, могут создать проблемы Украине. Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк в ходе брифинга в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, около 40% дизельного топлива идет на Украину из России. «Это существенно, и в ожидании этих ограничительных мер именно бизнес должен был думать, как диверсифицировать поставки. И это на самом деле происходит», — сказал он.

Данилюк также не исключил, что реального ограничения поставок из России не будет, а произойдет «просто смена поставщика». «Но как страна мы должны быть к этому [ограничению] готовы», — подчеркнул секретарь СНБО.

При этом «наибольший риск» для Украины, по его словам, представляет собой проблема потери транзита газа через территорию Украины с 1 января 2020 года.

Ранее о потенциальном росте цен на топливо на Украине из-за ограничений со стороны России предупреждал Антимонопольный комитет страны. Кроме того, нефтеперерабатывающая компания «Укртатнафта» выражала опасение, что прекращение поставок российской нефти может привести к коллапсу экономики Украины и подорвать национальную безопасность страны.