Блогера Апачева, нарисовавшего граффити в Судже, обвинили в хулиганстве
Полиция обвинила в хулиганстве нарисовавшего в Судже граффити с нецензурной бранью в адрес украинцев блогера, бывшего военкора и рэпера Акима Апачева. Об этом сообщила РБК пресс-служба регионального МВД.
Видео с граффити Апачева в Судже появилось 25 марта в телеграм-канале WarGonzo. Местные жители с возмущением отреагировали на его действия и грубые ответы в комментариях к видео. Полиция сообщила, что по факту действий блогера было проведено лингвистическое исследование.
По делу Апачева в МВД составили протокол об административном правонарушении по ч. 3 ст. 20.1 (мелкое хулиганство). С учетом, что речь идет о распространении информации в интернете, блогеру грозит штраф в размере от 30 тыс. до 100 тыс. руб.
До этого врио губернатора региона Александр Хинштейн заявил, что блогер приехал в город без разрешения оперативного штаба, и назвал его действия провокацией и «пиаром на крови».
Врио главы Курской области отметил, что бывшему военкору грозит административное наказание, в частности за въезд на приграничную территорию без разрешения и порчу имущества. Кроме того, ведется проверка по ст. 214 Уголовного кодекса (вандализм).
Позднее Апачев извинился за свои граффити, признал вину и заявил, что готов нести ответственность. Он также предложил Хинштейну помочь в восстановлении памятников в Курской области к 80-летию Победы.
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