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Военная операция на Украине ,  
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Нарисовавший граффити в Судже блогер признал вину

Нарисовавший граффити в Судже блогер Апачев признал вину
Сюжет
Военная операция на Украине
Аким Апачев
Аким Апачев (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Нарисовавшего в Судже нецензурное граффити блогера и рэпера Акима Апачева опросили в МВД, он признал вину, сообщается в телеграм-канале блогера.

«Вину признал. Готов нести ответственность», — написал Апачев.

Блогер также предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну помощь в восстановлении памятников в регионе ко дню 80-летия Победы.

Апачев отметил, что «накал страстей» между ним и Хинштейном был высок, однако они делают «одно дело» и работают на благо страны.

Блогер подчеркнул, что тепло относится к Курской области и организовывал в регионе культурные мероприятия. По его словам, последний раз в Суджу он приезжал «с благими намерениями». Рэпер еще раз принес извинения за произошедшее.

Хинштейн ответил на извинения нарисовавшего граффити в Судже блогера
Политика

Ранее видео с граффити Апачева в Судже появилось в телеграм-канале WarGonzo, некоторые из оставленных им надписей содержали нецензурные выражения.

Хинштейн сообщил, что блогер приехал в город без разрешения оперативного штаба. По словам главы Курской области, рэперу грозит как минимум административное наказание за въезд на приграничную территорию без разрешения и порчу имущества. Хинштейн назвал поведение Апачева «пиаром на крови».

Позднее блогер опубликовал видео с извинениями и отметил, что «никого не хотел обидеть».

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Теги
Военная операция на Украине граффити Суджа Курская область
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