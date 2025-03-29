Нарисовавший граффити в Судже блогер признал вину
Нарисовавшего в Судже нецензурное граффити блогера и рэпера Акима Апачева опросили в МВД, он признал вину, сообщается в телеграм-канале блогера.
«Вину признал. Готов нести ответственность», — написал Апачев.
Блогер также предложил врио губернатора Курской области Александру Хинштейну помощь в восстановлении памятников в регионе ко дню 80-летия Победы.
Апачев отметил, что «накал страстей» между ним и Хинштейном был высок, однако они делают «одно дело» и работают на благо страны.
Блогер подчеркнул, что тепло относится к Курской области и организовывал в регионе культурные мероприятия. По его словам, последний раз в Суджу он приезжал «с благими намерениями». Рэпер еще раз принес извинения за произошедшее.
Ранее видео с граффити Апачева в Судже появилось в телеграм-канале WarGonzo, некоторые из оставленных им надписей содержали нецензурные выражения.
Хинштейн сообщил, что блогер приехал в город без разрешения оперативного штаба. По словам главы Курской области, рэперу грозит как минимум административное наказание за въезд на приграничную территорию без разрешения и порчу имущества. Хинштейн назвал поведение Апачева «пиаром на крови».
Позднее блогер опубликовал видео с извинениями и отметил, что «никого не хотел обидеть».
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