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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Bloomberg сообщил о неудаче попыток Мелони наладить отношения с Трампом

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Возвращение Трампа в Белый дом
В ближайшее время премьер Италии планирует посетить США, сообщает Bloomberg. Она намерена использовать эту поездку, чтобы договориться хотя бы о частичном освобождении от американских пошлин на импорт
Джорджа Мелони
Джорджа Мелони (Фото: Christopher Furlong / Getty Images)

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони и ее команда обеспокоены действиями президента США Дональда Трампа, но она старается избегать любой публичной критики Трампа, сообщает Bloomberg со ссылкой на чиновников.

Ее высказывания о торговле или стремлении к миру на Украине тщательно выверены, чтобы не вызвать недовольства Белого дома, отмечает агентство.

Bloomberg напоминает, что Мелони была единственным европейским лидером, посетившим инаугурацию американского президента в январе. Трамп также принимал ее в своей резиденции в Мар-а-Лаго. Кроме того, итальянский премьер рассказывала о дружбе с американским бизнесменом Илоном Маском. Вместе с тем в марте правительство Италии приостановило переговоры с компанией Маска SpaceX о предоставлении услуг спутниковой связи Starlink для оборонных и дипломатических нужд, напоминает Bloomberg.

В ближайшее время Мелони планирует посетить США, сообщили чиновники. Она намерена использовать эту поездку, чтобы договориться хотя бы о частичном освобождении от американских пошлин на импорт из ЕС, пояснили собеседники. Американский президент на днях объявил о 25-процентных тарифах на импорт автомобилей.

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Джорджа Мелони и&nbsp;Кир&nbsp;Стармер

Как сообщал Bloomberg, больше всего от них пострадают Porsche AG и Mercedes-Benz Group AG, они могут потерять €3,4 млрд ($3,7 млрд). Ferrari NV, которая производит все свои автомобили в Италии, планирует поднять цены на некоторые модели на 10% в США. Производитель автомобилей Alfa Romeo и Maserati, компания Stellantis NV, предупредила, что пошлины могут сказаться на производстве в Италии. США являются вторым по величине рынком экспорта автомобилей после Великобритании: в прошлом году туда было экспортировано почти 750 тыс. автомобилей, произведенных в ЕС, на общую сумму €38,5 млрд, отмечало агентство со ссылкой на данные ACEA.

«Великобритания и Италия могут сыграть важную роль в наведении мостов», — заявила Мелони 2 марта перед встречей с британским коллегой Киром Стармером. «Очень важно, чтобы мы избежали риска разделения Запада», — подчеркнула она.

Попытки итальянского премьера наладить канал связи с Белым домом через дипломатов в то же время пока не принесли каких-либо результатов на фоне масштабных разногласий между США и их международными партнерами, отмечает агентство.

Мелони выступает против отправки итальянских войск на Украину, но поддерживает идею предоставления Киеву гарантий безопасности без полного членства в НАТО.

Пока американский лидер будет у власти, мирное соглашение будет соблюдаться, убеждена премьер Италии. Для дальнейшего недопущения эскалации она предложила распространить на Украину ст. 5 договора о НАТО, но без принятия страны в альянс.

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Джорджа Мелони Дональд Трамп Италия США
Джорджа Мелони фото
Джорджа Мелони
политик, премьер-министр Италии
15 января 1977 года
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Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
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