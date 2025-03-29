Мелони задалась вопросом, будет ли мир на Украине после ухода Трампа

Пока Трамп будет у власти, украинское мирное соглашение будет соблюдаться, считает итальянский премьер-министр. Для дальнейшего недопущения эскалации она предложила распространить на Украину статью 5 договора о НАТО — без членства

Джорджа Мелони (Фото: Isabel Infantes / Reuters)

Россия будет соблюдать мирное соглашение с Украиной, подписанное при участии президента США Дональда Трампа, пока он будет у власти, «проблема в том, что произойдет после» окончания его второго и последнего президентского срока, заявила Financial Times премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

По ее словам, Трампа будет беспокоить, продлится ли мир и после его ухода с поста президента, так как это будет частью его наследия.

Мелони выступила против присутствия европейских «сил сдерживания» на Украине, так как Москва может расценить это как провокацию. Политик сказала, что для защиты Киева от России лучше распространить на Украину действие пятой статьи Североатлантического договора. В ней говорится, что нападение на одного члена альянса приравнивается к нападению на всех. При этом принимать Киев в блок не следует, отметила Мелони. Действие статьи возможно будет запустить только при эскалации.

«Если они (Россия. — РБК) видят в этом большую угрозу, без Украины в НАТО, это означает, что у нас есть проблема. Это означает, что мы не можем доверять никакому миру, подписанному с Россией, поскольку если это правда, что Россия не хочет снова вторгнуться в Украину, почему она должна сказать «нет»?» — сказала Мелони.

Отправку военных на Украину поддерживают в первую очередь Франция и Великобритания. Французский президент Эмманюэль Макрон 27 марта после встречи с лидерами примерно 30 государств из «коалиции желающих» — то есть стран, в той или иной форме готовых участвовать в миссии, — сообщил детали разрабатываемого плана.

По его словам, в течение трех недель участники коалиции подготовят предложения о мониторинге соблюдения режима прекращения огня. Кроме того, на Украину могут направить силы сдерживания — войска, которые не будут расположены на линии соприкосновения, а будут оказывать «долгосрочную поддержку и будут выступать в качестве сдерживающего фактора против потенциальной российской агрессии». Они будут охватывать наземное, воздушное и морское направления, уточнил он. Готовность отправить силы на Украину ранее выражала Британия.

Представитель МИД России Мария Захарова говорила, что Москва выступает «категорически против» появления войск из стран Североатлантического альянса на Украине, так как это чревато «прямым столкновением России и НАТО». Присоединение Украины к альянсу Москва также считает неприемлемым.