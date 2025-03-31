В ФРГ предложили заморозить финансирование стран, мешающих ЕС

Среди мер воздействия на членов ЕС, которые противятся принятию общих решений (это чаще всего Венгрия), предложены заморозка финансирования и лишение права голоса

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Новое правительство Германии в коалиционном соглашении предлагает более жесткие меры в отношении стран, нарушающих ключевые принципы ЕС, пишет Politico со ссылкой на документ.

Ни одна немецкая партия на прошедших в феврале выборах не набрала большинства для контроля над бундестагом, поэтому коалицию формируют «Христианско-демократический союз» и «Христианско-социальный союз» (ХДС/ХСС, первое место) Фридриха Мерца и Социал-демократическая партия (СДПГ, третье), куда входил экс-канцлер Олаф Шольц. Второй результат показала «Альтернатива для Германии», но другие партии отказались создавать коалицию с ней из-за ультраправой позиции.

Хотя государства, которым грозят ограничительные меры, не названы, газета отмечает, что это «прозрачный намек» на Венгрию и ее премьер-министра Виктора Орбана. Среди возможных санкций, которые собирается требовать Берлин, — заморозка финансирования и приостановка права голоса для страны. К паузе в выделении средств для Будапешта Брюссель уже прибегал.

«Существующие защитные инструменты, от разбирательств о нарушениях и удержания фондов ЕС до приостановления прав членства, таких как право голоса в Совете ЕС, должны применяться гораздо более последовательно, чем раньше», — говорится в документе.

В качестве механизма для обхода вето одной из стран при принятии общих решений Берлин предложил «расширение квалифицированного большинства в Совете ЕС», что позволит принимать решение по таким вопросам, как санкции, без одобрения выступающей против страны — сейчас на это нужно согласие всех 27 членов.

Кроме того, высказывается идея об усилении роли «Веймарского треугольника» — неофициального союза Франции, Германии и Польши — в формировании политики ЕС.

Окончательный вариант коалиционного соглашения будет, возможно, достигнут к середине апреля, отмечает Politico.

Венгрия неоднократно выступала против общеевропейских решений, касающихся Украины и России. Будапешт против выделения Киеву военной помощи и, например, в марте не стал поддерживать призыв Брюсселя активизировать поддержку Украины в части обороны. Bloomberg сообщал, что европейские чиновники также выражали недовольство из-за числа поездок главы МИД Венгрии Петера Сийярто — 13 раз за время военной операции на Украине. Последний раз он посещал Россию 26 марта.