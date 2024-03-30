Нетаньяху столкнулся с риском отставки из-за отсрочки евреев-ортодоксов

Ультраортодоксы освобождены от службы в ЦАХАЛ и после начала войны недовольство привилегиями усилилось: вернувшиеся солдаты ими возмущены. Льготу могут отменить — но тогда коалицию покинут религиозные депутаты, если нет — светские

Биньямин Нетаньяху (Фото: Ronen Zvulun / Reuters)

В правящей коалиции Израиля зреет раскол по вопросу призыва на военную служба ультраортодоксальных евреев, которые традиционно были освобождены от такой повинности. Расхождение во взглядах среди членов кабинета премьера Биньямина Нетаньяху стало самой серьезной угрозой для него со времен начала войны с ХАМАС, пишет The New York Times.

Этот вопрос вышел на первый план в четверг вечером, когда правительство объявило, что коалиция не согласовала продление льготы до 1 апреля, когда истечет нынешняя льгота. Из-за этого Верховный суд поручил правительству, как только истечет крайний срок, приостановить специальные образовательные субсидии, которые поддерживают студентов семинарии, если эти студенты не ответили на повестки.

Коалиция представляет собой громоздкий шестипартийный альянс правых сил, куда входят светские и ультраортодоксальные депутаты. Среди них единой позиции, должно ли государство в условиях войны разрешать молодым ультраортодоксальным мужчинам продолжать учиться в религиозных семинариях вместо службы в армии, как это делает большинство других израильтян. Если эта привилегия будет отменена, ультраортодоксы грозят выйти из коалиции, если же изменений не произойдет, выйдут светские депутаты. В случае распада коалиции пройдут новые выборы, на которых, согласно опросам, Нетаньяху не победит.

Ультраордоксы получили освобождение от армейской службы еще в 1948 году, когда был основан Израиль. Но с тех пор, на фоне роста доли этой категории (с 5 до 13%) среди всех израильтян, росло и недовольство подобными привилегиями. Эта проблема вышла на первый план 28 марта, когда правительству не удалось согласовать очередное продление льготы. После этого Верховный суд поручил правительству приостановить выделение специальных субсидий, предназначенных студентам семинарий, которые отказались служить в армии.

В израильском обществе давно зреет недовольство привилегиями ультраортодоксального меньшинства (на иврите — харедим). Сторонники разных мнений пытаются определить, насколько религиозным должно быть государство и какую автономию в нем могут иметь харедим. Как пишет NYT, все больше солдат, даже религиозных, по мере возвращения из зоны боевых действий задаются вопросом, почему они обязаны рисковать жизнью ради меньшинства, которое получает значительные субсидии, но вносит меньший вклад в экономику страны и преимущественно уклоняется от службы.

При этом некоторые ультраортодоксы идут добровольно служить в армию, в ЦАХАЛ сейчас насчитывается около тысячи представителей харедим — менее 1% от всех военнослужащих.

Ультраортодоксальные лидеры категорически против призыва молодежи в армию, поскольку жизнь семинаристов основана на интенсивном изучении Торы. При этом без субсидий от правительства многие места для изучения Торы просто перестанут существовать, отмечает издание. Как указывают эксперты, руководство харедим может решить все же остаться в коалиции, чтобы найти компромисс, чем спровоцировать новые выборы, на которых грозит победить более центристский и светский альянс, куда ультраортодоксы не будут приглашены.

Минобороны Израиля выступает за призыв среди харедим. Министр Йоав Галлант признал важность изучения Торы, но подчеркнул: «Без физического существования нет и духовного, и вызовы в сфере безопасности, которые стоят перед нами, доказывают, что все должны нести бремя воинской повинности, все части общества».

Сообщество харедим — самый быстрорастущий сегмент населения — около 4% ежегодно, пишет Times of Israel. Каждый год примерно 13 тыс. мужчин-харедим достигают призывного возраста, но из них вступают в армию менее 10%.