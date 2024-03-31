В Махачкале и Каспийске сняли режим КТО
Режим контртеррористической операции прекратил действовать в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в городе Каспийск, сообщили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете.
В рамках этой операции были задержаны три человека, которые планировали террористические преступления, сообщили ранее в спецслужбе.
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