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Политика ,  
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В Махачкале и Каспийске сняли режим КТО

НАК: режим КТО прекратил действовать в Махачкале и Каспийске
Махачкала
Махачкала (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Режим контртеррористической операции прекратил действовать в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в городе Каспийск, сообщили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете.

В рамках этой операции были задержаны три человека, которые планировали террористические преступления, сообщили ранее в спецслужбе.

Материал дополняется.

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