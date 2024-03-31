НАК: режим КТО прекратил действовать в Махачкале и Каспийске

В Махачкале и Каспийске сняли режим КТО

Махачкала (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Режим контртеррористической операции прекратил действовать в Ленинском и Советском районах Махачкалы и в городе Каспийск, сообщили ТАСС в Национальном антитеррористическом комитете.

В рамках этой операции были задержаны три человека, которые планировали террористические преступления, сообщили ранее в спецслужбе.

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