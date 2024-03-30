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Военная операция на Украине ,  
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Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

Минобороны: ПВО сбила два беспилотника над Белгородской областью
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Российские средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.

Дроны сбили около 16:50 мск, уточнили в ведомстве.

Таким образом, число беспилотников, сбитых над регионом с начала дня, по данным Минобороны, выросло до семи.

Утром 30 марта ведомство сообщило об уничтожении в области двух таких дронов — около 7:30 мск и 8:00 соответственно. Еще один дрон сбили примерно в 14:00, другой — спустя 20 минут. В 15:15 над регионом сбили еще один беспилотник.

Средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью
Политика

Власти российских регионов, в том числе приграничной Белгородской области, регулярно сообщают об атаках беспилотников на их территории.

В Белгородской области действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.

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Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника

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Теги
беспилотники Белгородская область Минобороны
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