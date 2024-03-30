Над Белгородской областью сбили еще два беспилотника
Российские средства ПВО сбили два беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщило Минобороны в телеграм-канале.
Дроны сбили около 16:50 мск, уточнили в ведомстве.
Таким образом, число беспилотников, сбитых над регионом с начала дня, по данным Минобороны, выросло до семи.
Утром 30 марта ведомство сообщило об уничтожении в области двух таких дронов — около 7:30 мск и 8:00 соответственно. Еще один дрон сбили примерно в 14:00, другой — спустя 20 минут. В 15:15 над регионом сбили еще один беспилотник.
Власти российских регионов, в том числе приграничной Белгородской области, регулярно сообщают об атаках беспилотников на их территории.
В Белгородской области действуют высокий (желтый) уровень террористической опасности и средний уровень реагирования.
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