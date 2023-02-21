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Путин отменил указ 2012 года о реализации внешней политики
Путин признал утратившим силу указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса»
Указ президента «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» от 2012 года признан утратившим силу, следует из нового указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу в день подписания — 21 февраля.
Президент Владимир Путин объяснил такое решение «глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях».
Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса Путин подписал 7 мая 2012 года. Документ предписывает МИДу и другим органам власти:
- «активно задействовать различные формы многосторонней дипломатии»: БРИКС, ШОС, «Группу двадцати», «Группу восьми» (из последней Россию исключили в 2014 году после присоединения Крыма);
- «последовательно проводить курс на дальнейшее развитие разнопланового сотрудничества» со странами СНГ;
- развивать энергетическое партнерство с ЕС, добиваться заключения с Евросоюзом соглашения об отмене виз для туристов, вместе стремиться к созданию «единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана»;
- проводить курс «на поддержание стабильного и предсказуемого взаимодействия» с США «на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов», стараться вывести двустороннее сотрудничество «на подлинно стратегический уровень», «обеспечивать последовательную реализацию» договора СНВ-III (о приостановке участия в нем Путин объявил сегодня в послании парламенту);
- развивать отношения с НАТО «соразмерно его готовности учитывать интересы» России в сфере безопасности;
- «отстаивать безальтернативность политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов на основе коллективных действий международного сообщества путем вовлечения всех заинтересованных сторон в переговоры»;
- проводить активную работу по защите прав человека и противодействовать «попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств».