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Путин отменил указ 2012 года о реализации внешней политики

Путин признал утратившим силу указ «О мерах по реализации внешнеполитического курса»
Фото: Алексей Павлишак / Reuters
Фото: Алексей Павлишак / Reuters

Указ президента «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» от 2012 года признан утратившим силу, следует из нового указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу в день подписания — 21 февраля.

Президент Владимир Путин объяснил такое решение «глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях».

Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса Путин подписал 7 мая 2012 года. Документ предписывает МИДу и другим органам власти:

  • «активно задействовать различные формы многосторонней дипломатии»: БРИКС, ШОС, «Группу двадцати», «Группу восьми» (из последней Россию исключили в 2014 году после присоединения Крыма);
  • «последовательно проводить курс на дальнейшее развитие разнопланового сотрудничества» со странами СНГ;
  • развивать энергетическое партнерство с ЕС, добиваться заключения с Евросоюзом соглашения об отмене виз для туристов, вместе стремиться к созданию «единого экономического и человеческого пространства от Атлантического до Тихого океана»;
  • проводить курс «на поддержание стабильного и предсказуемого взаимодействия» с США «на основе принципов равноправия, невмешательства во внутренние дела и уважения взаимных интересов», стараться вывести двустороннее сотрудничество «на подлинно стратегический уровень», «обеспечивать последовательную реализацию» договора СНВ-III (о приостановке участия в нем Путин объявил сегодня в послании парламенту);
  • развивать отношения с НАТО «соразмерно его готовности учитывать интересы» России в сфере безопасности;
  • «отстаивать безальтернативность политико-дипломатического урегулирования региональных конфликтов на основе коллективных действий международного сообщества путем вовлечения всех заинтересованных сторон в переговоры»;
  • проводить активную работу по защите прав человека и противодействовать «попыткам использования правозащитных концепций в качестве инструмента политического давления и вмешательства во внутренние дела государств».
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Владимир Путин

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