Путин отменил указ 2012 года о реализации внешней политики

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Указ президента «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» от 2012 года признан утратившим силу, следует из нового указа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Он вступает в силу в день подписания — 21 февраля.

Президент Владимир Путин объяснил такое решение «глубокими изменениями, происходящими в международных отношениях».

Указ о мерах по реализации внешнеполитического курса Путин подписал 7 мая 2012 года. Документ предписывает МИДу и другим органам власти: