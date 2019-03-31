Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами

Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами

Власти Саудовской Аравии выступают против попыток нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами, заявил король. Ранее президент США Дональд Трамп признал контроль Израиля над этой территорией

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд (Фото: Andrew Cabellero-Reynolds / AP)

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами. Об этом он заявил на саммите Лиги арабских государств в Тунисе, передает Reuters.

Король Салман также подтвердил позицию Саудовской Аравии в поддержку создания палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Голанскими высотами называется спорная территория площадью порядка 1800 кв. м, до шестидневной войны 1967 года она была частью Сирии. До 1973 года Израиль контролировал Голанские высоты, после чего Сирия предприняла попытку вернуть себе эту территорию.