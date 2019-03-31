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Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами
Власти Саудовской Аравии выступают против попыток нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами, заявил король. Ранее президент США Дональд Трамп признал контроль Израиля над этой территорией
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд (Фото: Andrew Cabellero-Reynolds / AP)

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами. Об этом он заявил на саммите Лиги арабских государств в Тунисе, передает Reuters.

Король Салман также подтвердил позицию Саудовской Аравии в поддержку создания палестинского государства на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Голанскими высотами называется спорная территория площадью порядка 1800 кв. м, до шестидневной войны 1967 года она была частью Сирии. До 1973 года Израиль контролировал Голанские высоты, после чего Сирия предприняла попытку вернуть себе эту территорию.

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Что изменит решение Трампа признать Голанские высоты израильскими


В 1974 году израильские и сирийские представители подписали соглашение о прекращении огня, тогда же в регион прибыли наблюдатели ООН. В 1981 году парламент Израиля принял закон о распространении израильской юрисдикции над Голанскими высотами, в Совете Безопасности ООН осудили это решение. В Дамаске считают Голанские высоты своей территорией, ее возвращение является главным условием подписания мирного соглашения с Израилем.

Президент США Дональд Трамп 25 марта признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами. В МИД России уточнили, что указ американского лидера противоречит резолюциям Совбеза ООН и игнорирует международные соглашения. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркивал, что США сознательно демонстрируют вседозволенность. Решение Трампа также не поддержали в ООН, в Евросоюзе и Канаде.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Саудовская Аравия, Израиль, Голанские высоты
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