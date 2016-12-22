Business Insider поставил армию России на второе место среди сильнейших

Портал Business Insider поставил российскую армию на второе место в рейтинге сильнейших в мире.

По данным портала, численность армии России составляет 3,5 млн человек. В распоряжении вооруженных сил находятся почти 4 тыс. самолетов, более 20 тыс. танков и 352 корабля. Военный бюджет, как указывает издание, составляет $47 млрд.

На первом месте рейтинга оказались Вооруженные силы США. Как пишет издание, в американской армии служат 2 млн человек. На вооружении у Соединенных Штатов более 13 тыс. самолетов, 5,9 тыс. танков и 415 кораблей. Военный бюджет — $647 млрд.

Тройку лидеров замыкает Китай. В Народно-освободительной армии КНР служат 2,7 млн человек. В распоряжении китайских вооруженных сил 7,7 тыс. танков, 3 тыс. самолетов и 714 кораблей. Военный бюджет составляет $151 млрд.

В десятку лидеров рейтинга также вошли Индия, Франция, Великобритания, Южная Корея, Япония, Турция и Германия.

При составлении рейтинга учитывались различные показатели, включая разнообразие вооружений, мобилизационный потенциал и уровень развития промышленности. Преимущества получали ядерные державы и страны НАТО.

Ранее Россия заняла первое место в рейтинге 25 сильнейших армий Европы, составленном порталом Business Insider. На втором месте оказалась Франция, на третьем — Великобритания.