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Alibaba $245 (+37,7%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+14,83%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
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В Пентагоне заявили о планах укрепить военное преимущество перед Россией
США необходимо ежегодно наращивать инвестиции в оборону на 3-5% в реальном выражении, чтобы сохранить военное преимущество над Россией и Китаем. Об этом заявили и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан и генерал Джозеф Данфорд

В течение последних нескольких лет Китай и Россия активно инвестировали в свой военный потенциал, что позволило им сократить отставание от американской армии, констатировал глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, США начали наращивать оборонные расходы с 2017 года, но чтобы сохранить комфортный запас прочности по сравнению Москвой и Пекином Америка должна ускорить этот тренд.

Для этого расходы на военные нужды должны увеличиваться минимум на 3-5% каждый год в реальном выражении, заявил Данфорд, ссылаясь на анализ Пентагона. «Это необходимо, чтобы сохранить и увеличить отрыв [от Китая и России]», — сказал он 26 марта на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам. Его слова передает корреспондент РБК. 

США не занимались масштабной модернизацией вооруженных сил уже около 30 лет и пришло время восполнить этот пробел, заметил исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, также присутствовавший на слушаниях. Помимо необходимости модернизации Шанахан назвал еще две причины, почему США должны увеличить оборонные расходы — ослабление мировой безопасности и необходимость повысить боевую готовность американской армии.

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Пентагон попросил $2,6 млрд на разработку гиперзвукового оружия

Данфорд также обозначил два критерия, которым должны соответствовать военные силы США. Во-первых, американские войска должны иметь возможность свободно действовать в Евразии и Тихоокеанском регионе для поддержки там своих союзников. Во-вторых, продолжил генерал, США требуется наращивать потенциал в различных областях противостояния с другими крупными державами, в том числе в сфере кибербезопасности и в космосе. ​

Президент США Дональд Трамп запросил у конгресса $750 млрд на нужды национальной безопасности, из них $718 млрд предназначены Пентагону, следует из проекта военного бюджета, опубликованного в марте. Около $32 млрд будут выделены на нужды других структур, в первую очередь на ядерные программы, курируемые Министерством энергетики.

Проект бюджета Пентагона на 2020 год предусматривает выделение $9,6 млрд на укрепление киберпотенциала, $14,1 млрд на новые космические проекты, $92,4 млрд на модернизацию воздушных сил и флота и $31 млрд на модернизацию ядерного потенциала. Еще $2,6 млрд предлагается потратить на разработку гиперзвукового оружия. То есть бюджет на 2020 год содержит наибольшую сумму расходов на НИОКР за 70 лет, утверждает Пентагон.

Ранее Шанахан назвал проект бюд​жета Пентагона шедевром. В основу проекта легли ключевые стратегические документы, подготовленные администрацией, включая Национальную стратегию национальной безопасности и Стратегию противоракетной обороны США, отметил он. 


 

Автор: Евгений Пудовкин
Теги: бюджет США, Пентагон, Россия - США
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