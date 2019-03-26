В Пентагоне заявили о планах укрепить военное преимущество перед Россией

США необходимо ежегодно наращивать инвестиции в оборону на 3-5% в реальном выражении, чтобы сохранить военное преимущество над Россией и Китаем. Об этом заявили и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан и генерал Джозеф Данфорд

В течение последних нескольких лет Китай и Россия активно инвестировали в свой военный потенциал, что позволило им сократить отставание от американской армии, констатировал глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд. По его словам, США начали наращивать оборонные расходы с 2017 года, но чтобы сохранить комфортный запас прочности по сравнению Москвой и Пекином Америка должна ускорить этот тренд.

Для этого расходы на военные нужды должны увеличиваться минимум на 3-5% каждый год в реальном выражении, заявил Данфорд, ссылаясь на анализ Пентагона. «Это необходимо, чтобы сохранить и увеличить отрыв [от Китая и России]», — сказал он 26 марта на слушаниях в комитете палаты представителей по вооруженным силам. Его слова передает корреспондент РБК.

США не занимались масштабной модернизацией вооруженных сил уже около 30 лет и пришло время восполнить этот пробел, заметил исполняющий обязанности министра обороны Патрик Шанахан, также присутствовавший на слушаниях. Помимо необходимости модернизации Шанахан назвал еще две причины, почему США должны увеличить оборонные расходы — ослабление мировой безопасности и необходимость повысить боевую готовность американской армии.

Данфорд также обозначил два критерия, которым должны соответствовать военные силы США. Во-первых, американские войска должны иметь возможность свободно действовать в Евразии и Тихоокеанском регионе для поддержки там своих союзников. Во-вторых, продолжил генерал, США требуется наращивать потенциал в различных областях противостояния с другими крупными державами, в том числе в сфере кибербезопасности и в космосе. ​