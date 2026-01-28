Иран объявил о начале третьей фазы конфликта с США после слов Трампа

США направили к Ирану авианосную группу, Трамп пригрозил республике новым ударом. В ответ иранские власти пообещали ответить, «как никогда прежде»

Казем Гарибабади (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Иран вступает в третью фазу конфликта с США и Израилем, заявил замминистра иностранных дел исламской республики Казем Гарибабади.

Первыми двумя фазами, по его мнению, стали 12-дневная война с Израилем прошлым летом и массовые протесты, продолжавшиеся в республике с конца декабря. «Да, они сменили тактику, но могу сказать одно: в этой фазе они так же потерпят поражение, как и в двух предыдущих», — уверен замминистра (цитата по «РИА Новости»).

Иран в случае нового удара США ответит «как никогда прежде», заявила миссия республики в ООН. «В прошлый раз, когда США ввязались в войны в Афганистане и Ираке, они растратили более $7 трлн и потеряли более 7 тыс. американских жизней», — добавили там и заверили в готовности к диалогу.

Президент США Дональд Трамп днем 28 января сообщил, что в направлении Ирана направляется «огромная армада» во главе с авианосцем Abraham Lincoln, и пригрозил Тегерану еще более сильной атакой, чем та, что состоялась прошлым летом.

«Будем надеяться, что Иран быстро сядет за стол переговоров и заключит справедливое и равноправное соглашение — БЕЗ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ, — которое будет выгодно всем сторонам», - добавил президент США.

Как выяснила ранее The New York Times, американская разведка представила Трампу доклад, в котором говорилось о предельном ослаблении правительства Ирана с 1979 года, когда произошла Исламская революция и было свергнуто прозападное правительство шаха. Массовые протесты затронули даже те регионы Ирана, которые власти традиционно считали оплотом поддержки верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.