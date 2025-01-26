Лукашенко предостерег Пашиняна от заигрывания с Евросоюзом

Александр Лукашенко и Никол Пашинян (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ведет опасную игру, заигрывая с Евросоюзом. Такое мнение высказал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

«Они начали заигрывать с ЕС. Опаснейшая игра. Успокойте его там. Он уничтожит Армению. <...> Его надо утихомирить. Нельзя допустить войны на Кавказе», — заявил Лукашенко.

По его мнению, Пашинян настраивает против себя Россию и уже «окружил себя врагами».



Ранее между Лукашенко и Пашиняном уже возникали споры, в частности по поводу участия Еревана в следующем заседании Высшего Евразийского экономического совета. Тогда Лукашенко предложил провести следующее заседание в Минске в мае, а армянский премьер заявил, что делегация его страны «примет участие в заседании в режиме видеоконференции».

Белорусский президент также напомнил, что раньше выполнял посредническую роль между Баку и Ереваном, по его словам, армянские власти до сих пор обижены на Минск за поддержку Азербайджана.

«Я всегда поддерживал здравый смысл, был за то, чтобы не было войны. <...> У [президента Азербайджана Ильхама] Алиева даже не было цели воевать с Арменией. <...> То, что произошло, — вина руководства в Армении. Только их вина», — сказал он.

Пашинян неоднократно критиковал ОДКБ за неоказание помощи в ходе конфликта Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе, называл ее «союзом-пузырем», члены которого вместе с Азербайджаном «планировали войну» против Армении. В феврале 2024 года он объявил о заморозке членства страны в организации, а позднее Ереван прекратил участие в ее финансировании.

Президент России Владимир Путин не исключал, что Ереван «вернется к полноформатной работе в рамках ОДКБ».