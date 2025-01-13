Кремль ответил на предложение Зеленского обменять корейцев на украинцев

Зеленский предложил обменять северокорейских пленных на украинских. Москва и Пхеньян не подтверждали утверждения Киева, Сеула и Запада об участии северокорейских военных в конфликте на Украине

Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

В Кремле никак не могут прокомментировать идею президента Украины Владимира Зеленского, который предложил обменять «пленных солдат КНДР» на украинских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Никак не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто и что предлагал», — сказал Песков.

В целом процесс обмена пленными между Россией и Украиной идет «нелегко», добавил Песков. «Но для нас важна жизнь каждого нашего военного в плену, поэтому работа будет продолжена», — добавил пресс-секретарь президента.

О том, что Украина захватила в плен северокорейских солдат и готова вернуть их в обмен на собственных военнослужащих, находящихся в России, накануне заявил в X украинский президент Владимир Зеленский. «Для тех северокорейских солдат, которые не желают возвращаться, могут быть другие варианты», — добавил он.

Зеленский опубликовал видеозапись допроса двух мужчин азиатской внешности, один разговаривал лежа, второй — отвечал на вопросы сидя, кивком головы. Первый допрашиваемый выразил желание остаться жить на Украине, второй допрашиваемый в ответ на вопрос о возвращении в Северную Корею утвердительно кивнул.

Власти Украины, Южной Кореи и западных стран с прошлой осени заявляют о переброске нескольких тысяч северокорейских служащих в Россию для участия в боевых действиях, опираясь на спутниковые снимки и другие разведданные. Киев оценивает количество прибывших солдат из КНДР в 12 тыс., выяснила Financial Times.

Российская и северокорейская сторона не подтверждали эту информацию. Президент Владимир Путин, комментируя данные западных разведок, заявил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная» и если они есть, «значит, они чего-то отражают». «Сегодня был ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве, и там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи», — говорил он.

МИД КНДР подтвердил оказание России военной помощи, не уточняя, о чем конкретно идет речь. Миссия Пхеньяна при ООН называла информацию об отправке солдат для помощи России слухами.