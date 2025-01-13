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Военная операция на Украине ,  
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Кремль ответил на предложение Зеленского обменять корейцев на украинцев

Кремль отказался комментировать идею Зеленского обменять корейцев на украинцев
Сюжет
Военная операция на Украине
Зеленский предложил обменять северокорейских пленных на украинских. Москва и Пхеньян не подтверждали утверждения Киева, Сеула и Запада об участии северокорейских военных в конфликте на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: president.gov.ua)

В Кремле никак не могут прокомментировать идею президента Украины Владимира Зеленского, который предложил обменять «пленных солдат КНДР» на украинских военных. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Никак не можем прокомментировать. Мы не знаем, что там соответствует действительности, кто и что предлагал», — сказал Песков.

В целом процесс обмена пленными между Россией и Украиной идет «нелегко», добавил Песков. «Но для нас важна жизнь каждого нашего военного в плену, поэтому работа будет продолжена», — добавил пресс-секретарь президента.

О том, что Украина захватила в плен северокорейских солдат и готова вернуть их в обмен на собственных военнослужащих, находящихся в России, накануне заявил в X украинский президент Владимир Зеленский. «Для тех северокорейских солдат, которые не желают возвращаться, могут быть другие варианты», — добавил он.

Зеленский опубликовал видеозапись допроса двух мужчин азиатской внешности, один разговаривал лежа, второй — отвечал на вопросы сидя, кивком головы. Первый допрашиваемый выразил желание остаться жить на Украине, второй допрашиваемый в ответ на вопрос о возвращении в Северную Корею утвердительно кивнул.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Власти Украины, Южной Кореи и западных стран с прошлой осени заявляют о переброске нескольких тысяч северокорейских служащих в Россию для участия в боевых действиях, опираясь на спутниковые снимки и другие разведданные. Киев оценивает количество прибывших солдат из КНДР в 12 тыс., выяснила Financial Times.

Российская и северокорейская сторона не подтверждали эту информацию. Президент Владимир Путин, комментируя данные западных разведок, заявил, что «[спутниковые] снимки — вещь серьезная» и если они есть, «значит, они чего-то отражают». «Сегодня был ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве, и там есть статья 4. Мы никогда не сомневались, что руководство Северной Кореи относится серьезно к договоренностям. Но что и как мы будем делать — это уже наше дело в рамках этой статьи», — говорил он.

МИД КНДР подтвердил оказание России военной помощи, не уточняя, о чем конкретно идет речь. Миссия Пхеньяна при ООН называла информацию об отправке солдат для помощи России слухами.

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Украина обмен пленными Владимир Зеленский КНДР Северная Корея Дмитрий Песков
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дмитрий Песков фото

Дмитрий Песков

пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
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