Минобороны доложило о взятии села Нововасилевка
Поздразделения группировки войск «Центр» заняли село Нововасилевка в ДНР, сообщило Минобороны России.
«Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины», — сказано в сообщении.
Нововасилевка находится в Покровском районе, к юго-западу от районного центра — города Покровск. Минобороны в последние недели регулярно докладывает о взятии населенных пунктов, находящихся неподалеку от Покровска, в частности сел Новоелизаветовка и Зеленое.
Покровск играет роль узла снабжения украинской группировки войск в Донбассе, в том числе в городах Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также славянско-краматорской агломерации.
Российское наступление в этом районе угрожает ВСУ перерезанием линии снабжения войск в оставшихся под украинским контролем населенных пунктах, что делает Покровск «ключевым городом» Донбасса на данный момент, писала The New York Times.
Бундесвер прошлой осенью прогнозировал, что Покровск придется оставить в конце 2024-го или начале 2025-го, несмотря на его большое значение.
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