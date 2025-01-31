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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны доложило о взятии села Нововасилевка

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Военная операция на Украине
Российская армия продолжает приближаться к Покровску — логистическому узлу Донбасса, через который снабжаются украинские войска в Торецке и Краматорске
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Поздразделения группировки войск «Центр» заняли село Нововасилевка в ДНР, сообщило Минобороны России.

«Нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, аэромобильной, мотопехотной бригад ВСУ, двух бригад теробороны, двух бригад нацгвардии и штурмовой бригады «Лють» Национальной полиции Украины», — сказано в сообщении.

Нововасилевка находится в Покровском районе, к юго-западу от районного центра — города Покровск. Минобороны в последние недели регулярно докладывает о взятии населенных пунктов, находящихся неподалеку от Покровска, в частности сел Новоелизаветовка и Зеленое.

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Покровск играет роль узла снабжения украинской группировки войск в Донбассе, в том числе в городах Торецк (Дзержинск), Константиновка и Часов Яр, а также славянско-краматорской агломерации.

Российское наступление в этом районе угрожает ВСУ перерезанием линии снабжения войск в оставшихся под украинским контролем населенных пунктах, что делает Покровск «ключевым городом» Донбасса на данный момент, писала The New York Times.

Бундесвер прошлой осенью прогнозировал, что Покровск придется оставить в конце 2024-го или начале 2025-го, несмотря на его большое значение.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобороны ДНР Донбасс


 

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