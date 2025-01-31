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Военная операция на Украине ,  
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На НПЗ в Волгоградской области возник пожар из-за дрона

Волгоградский губернатор: на НПЗ возник пожар из-за падения обломков дрона
Сюжет
Военная операция на Украине

На территории нефтеперерабатывающего завода начался пожар после падения обломков сбитого беспилотника, сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передает его слова пресс-служба правительства региона.

Возгорание оперативно потушили, один рабочий завода пострадал, его госпитализировали.

Всего в ночь на 31 января в области сбили восемь беспилотников.

Минобороны отчиталось об уничтожении 49 дронов над семью регионами России за ночь. Больше всего сбили в Ростовской области — 25.

Материал дополняется.

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Теги
НПЗ нефтеперерабатывающий завод Волгоградская область Андрей Бочаров дроны беспилотники


 

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