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Генпрокуратура проведет проверки после обращения депутатов о Чубайсе

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Эксклюзивы РБК
В середине января депутаты Картаполов и Луговой направили в Генпрокуратуру и СК обращение, попросив провести проверку работы Чубайса в «Роснано» и на посту помощника президента. В Генпрокуратуре сообщили, что проведут проверку
Анатолий Чубайс
Анатолий Чубайс (Фото: Владислав Шатило / РБК)

В Генпрокуратуре пообещали провести проверки после обращения депутатов Госдумы Андрея Картаполова и Андрея Лугового по экс-главе «Роснано» Анатолию Чубайсу. Об этом РБК рассказал глава комитета по обороне Госдумы Андрей Картаполов.

О том, что депутаты направили обращение генпрокурору Игорю Краснову, стало известно 17 января. В нем депутаты попросили предоставить данные «об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов Российской Федерации материалах по возбужденным уголовным делам» против Чубайса.

«У меня есть бумага от Генеральной прокуратуры о том, что они приняли наше обращение и организовали по нему проверки», — сообщил РБК Картаполов.

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Политика
Анатолий&nbsp;Чубайс

Еще одно обращение было направлено главе СК Александру Бастрыкину. В нем авторы попросили провести доследственную проверку в отношении Чубайса «на предмет наличия признаков соответствующих преступлений». Речь идет о времени, когда Чубайс работал главой правления «Роснано» (с 2008 по 2020 год) и специальным представителем президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития.

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса
Политика
Анатолий&nbsp;Чубайс

30 января стало известно о том, что в Москве были задержаны несколько бывших заместителей Чубайса, сообщили источники РБК и ТАСС.

Андрей Картаполов сообщил, что ему неизвестно о возбуждении уголовного дела по его обращению в Генпрокуратуру и СК: «Давайте дождемся официального подтверждения [заведения уголовного дела], и, если так, то мы с Луговым будем очень рады, что наше обращение послужило катализатором для принятия таких решений. Но пока официально я не могу это подтвердить».

Президент России Владимир Путин уволил Анатолия Чубайса с поста своего специального представителя по вопросам устойчивого развития в марте 2022 года. За два дня до отставки тот уехал из России, писал Bloomberg. После этого экс-глава «Роснано» стал «организатором группы спонсоров» Центра российских исследований в Израиле, который занялся изучением истории России после распада СССР.

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Мария Лисицына Мария Лисицына
Генпрокуратура Анатолий Чубайс Роснано Андрей Картаполов Андрей Луговой
Анатолий Чубайс фото

Анатолий Чубайс

политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
16 июня 1955 года
Андрей Картаполов фото

Андрей Картаполов

глава комитета Госдумы по обороне, военный, генерал-полковник
9 ноября 1963 года
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