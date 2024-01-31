Минфин США снял санкции с предпринимателя Алексея Фисуна
Минфин США снял санкции с предпринимателя Алексея Фисуна, который входил в руководство Совкомбанка, следует из сообщения на сайте американского ведомства.
Фисун был удален из соответствующего списка управления по контролю за иностранными активами США (OFAC) 31 января. Пояснений о причинах этого решения ведомство не предоставило. По данным на 2021 год предприниматель являлся совладельцем ПАО «Совкомбанк» с долей 17,6% (после начала военной операции на Украине Банк России разрешил кредитным организациям не раскрывать актуальный состав акционеров).
Совкомбанк, занимающий девятое место в России по активам (3 трлн руб. на декабрь), попал в список SDN Соединенных Штатов 24 февраля, одновременно с ВТБ, «Открытием» и Новикомбанком. В качестве причины Минфин США называл системную значимость банка и «деятельность в сфере финансовых услуг в России», хотя в случае с ВТБ и «Открытием» упоминалась их принадлежность к государству, а с Новикомбанком — обслуживание российского оборонного сектора и компании-владельца «Ростех».
Фисун попал в американский санкционный лист в марте 2022 года. В сентябре того же года он попал под британские санкции.
Включение в санкционный список SDN предполагает замораживание активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с попавшими в него лицами.
Российские власти считают санкции незаконными и неэффективными, однако ожидают, что они сохранятся на долгое время.
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