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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала, как ЕС хочет убедить Орбана разблокировать €50 млрд Украине

FT: ЕС сделал предложение Венгрии для одобрения помощи Украине на €50 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Венгрия блокирует выделение €50 млрд Украине на четыре года. В качестве условия она ставила ежегодный пересмотр плана финансирования, ЕС допустил, что пойдет на такой шаг, но без требования единогласного решения лидеров каждый раз
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

ЕС рассматривает возможность ввести проведение ежегодного обзора выделяемой Украине помощи в рамках четырехлетнего плана на сумму €50 млрд, чтобы убедить Венгрию снять вето на это решение, пишет Financial Times (FT).

Лидеры ЕС «каждый год будут проводить дебаты по поводу реализации [украинского] фонда», говорится в проекте документа по данному вопросу. При этом они не будут требовать нового единогласного решения руководства стран-членов для продолжения финансирования.

В начале января Politico сообщала, что Будапешт в качестве условия снятия своего вето выдвинул требование о ежегодном пересмотре финансирования Киева в рамках этого плана. Источники газеты говорили, что это дало бы премьер-министру Виктору Орбану право каждый раз блокировать предоставление помощи.

«На сегодняшний день у нас нет этого соглашения», — сказал дипломат ЕС FT. Газета пишет, что против подобной меры могут выступить другие страны, опасаясь создания новых возможностей вето.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Венгрия заблокировала выделение Киеву €50 млрд в декабре. 1 февраля европейские лидеры вновь соберутся для обсуждения вопроса. Источник Bloomberg рассказал, что ЕС в любом случае собирается одобрить предоставление помощи Украине к концу февраля. Но если Будапешт снова наложит вето на это решение, Брюсселю придется искать другой вариант финансирования.

В числе предложений было создание фонда военной помощи Киеву в размере €5 млрд. Средства бы пошли на совместные закупки дронов, ракет противовоздушной обороны и боеприпасов для передачи Украине, а также обучение ее военных. По плану, затем потраченные средства должны будут компенсировать членам ЕС. Венгрия сначала отказалась поддержать инициативу, но источники Bloomberg говорили, что она снимет свои возражения на этот счет.

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Как писала ранее FT, в Евросоюзе разрабатывают план, как подорвать экономику Венгрии, если Будапешт откажется согласовать финансирование Киева. Страна назвала это шантажом. Источники газеты рассказали, что такой план могут поддержать не все страны — члены союза.

Президент Владимир Путин говорил, что Украине без западных поставок оружия «жить останется неделю только, когда закончатся боеприпасы». Он отмечал, что и в США, и в Европе заканчивается вооружение для ВСУ.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Венгрия Евросоюз Украина военная помощь
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