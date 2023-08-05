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Экс-премьера Пакистана приговорили к трем годам несмотря на протесты

Суд приговорил экс-премьера Пакистана Имрана Хана к трем годам заключения
Имран Хан
Имран Хан (Фото: Akhtar Soomro / Reuters)

Суд Пакистана приговорил бывшего премьер-министра страны и председателя оппозиционной партии «Движение за справедливость» Имрана Хана к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 100 тыс. рупий по обвинению в отмывании средств, передает Geo News.

Судья Хумаюн Дилавар отклонил ходатайство защиты о неприемлемости обвинений, сочтя их доказанными, и вместе с оглашением приговора выдал ордер на арест экс-премьера.

После ареста Имрана Хана в мае, во время предъявления обвинений, в Пакистане начались массовые протесты, более тысячи человек были задержаны. 

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Пакистан Имран Хан приговор