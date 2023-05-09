В Пакистане задержали экс-премьера Имрана Хана

Имрана Хана задержали в связи с обвинениями в коррупции, сообщили в МВД. В марте против экс-премьера завели дело о терроризме после столкновений его сторонников с полицейскими

Имран Хан, архивное фото (Фото: Daniel Berehulak / Getty Images)

В Пакистане задержали бывшего премьер-министра и главу оппозиционной партии «Движение за справедливость» (ДЗС) Имрана Хана, сообщает Geo TV. Экс-премьера взяли под стражу в здании суда в Исламбаде, куда тот прибыл в рамках рассмотрения дела о нецелевой растрате средств фонда «Аль-Кадир траст».

Хан собирался внести залог по ряду других заведенных против него дел. Представитель экс-премьера Рауф Хасан сообщил, что политика задержали до начала слушаний, а «это нарушение всех законов», передает Al Jazeera. Представитель ДЗС и бывший министр информации в правительстве Хана Фавад Чаудри заявил, что его соратника «увезли неизвестные лица в неизвестном направлении», и назвал происходящее похищением.

Позднее глава МВД Пакистана Рана Санаулла заявил, что Хана задержали в связи с выдвинутыми обвинениями в коррупции, поскольку тот нанес ущерб казне страны. По словам министра, «Хан [ранее] не явился в суд, несмотря на уведомления».

Хана среди прочего обвиняют в продаже дорогих подарков от лидеров иностранных государств, полученных во время нахождения у власти, отмечает CNN, а также подозревают в присвоении 36 млн пакистанских рупий ($127,7 тыс.) от их продажи. Бывший премьер отверг обвинения и заявил, что они носят политический характер.

В марте против Хана и его 17 помощников завели дело о терроризме и препятствованию работе полиции. Это произошло на следующий день после столкновения сторонников Хана с сотрудниками МВД у здания суда, передавало AP. В ходе беспорядков пострадали более 50 полицейских, сгорели несколько автомобилей и мотоциклов. Экс-премьер обвинил МВД в том, что не смог явиться в суд.

Хан был премьер-министром Пакистана с 2018 по апрель прошлого года, когда парламент страны вынес ему вотум недоверия. Главу правительства тогда обвинили в неспособности улучшить экономическую ситуацию, а также в коррупции.