 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Дипломат оценил последствия демонтажа железной дороги из Латвии в Россию

Касаткин: Демонтаж железной дороги в Россию отразится на бюджете Латвии
Фото: fotokaleinar / Shutterstock
Фото: fotokaleinar / Shutterstock

Планы Латвии полностью демонтировать железнодорожные пути, ведущие в Россию, обернутся для страны экономическими потерями и ударом по бюджету. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

По его словам, реализация такого сценария принесет Риге только издержки. Транзитная отрасль Латвии, включающая не только железнодорожные перевозки, но и всю портовую экономику, в этом случае лишится доходности, отметил дипломат. Это, в свою очередь, ударит по и без того дефицитному бюджету страны, предупредил Касаткин.

Как отметил дипломат, латвийским властя стоит учитывать, что данный вопрос затрагивает не только российско-латвийские экономические связи, но и торговое взаимодействие Евросоюза со странами Азии.

О возможном демонтаже железнодорожных путей сообщал 26 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, до конца года правительство совместно с Национальными вооруженными силами проанализирует возможный разбор железнодорожной инфраструктуры на границе с Россией. Он подчеркнул, что напряженная ситуация на восточной границе сохранится надолго, а демонтаж рельсов рассматривается как одно из решений по усилению безопасности. Эта тема будет обсуждаться и на уровне лидеров стран Балтии.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
железная дорога Латвия Прибалтика
Материалы по теме
Литва закрыла железнодорожный транзит грузов ЛУКОЙЛа в Калининград
Политика
МИД Польши вызвал российского дипломата после диверсий на железной дороге
Политика
В Польше начали спецоперацию «Путь» после диверсий на железной дороге
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Россияне пропустят старт Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем Спорт, 12:52
CNN узнал о планах США захватить пустой и заржавевший танкер Политика, 12:45
Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин Политика, 12:37
Третья ракетка России объявила о помолвке Спорт, 12:36
Как технологии могут помочь развитию практики инвестиционных советников Отрасли, 12:33
Минобороны отчиталось о поражении бригады «Азова» Политика, 12:32
В Нигерии усомнились в словах Трампа о цели ударов США Политика, 12:27
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Минобороны заявило об ударах «Кинжалами» по энергообъектам Украины Политика, 12:18
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15
Киев после взрывов накрыл смог Политика, 12:09
ФСБ опубликовала видео задержания женщины в ДНР по подозрению в шпионаже Общество, 12:08
Как мировые лидеры украсили резиденции к Новому году. Фотогалерея Общество, 12:01 
Дипломат оценил последствия демонтажа железной дороги из Латвии в Россию Политика, 11:53
Новая жизнь Рублевки: чего хотят покупатели премиальных коттеджей РБК и Папушево Парк, 11:50