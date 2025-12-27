Дипломат оценил последствия демонтажа железной дороги из Латвии в Россию

Фото: fotokaleinar / Shutterstock

Планы Латвии полностью демонтировать железнодорожные пути, ведущие в Россию, обернутся для страны экономическими потерями и ударом по бюджету. Об этом заявил в интервью «РИА Новости» временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин.

По его словам, реализация такого сценария принесет Риге только издержки. Транзитная отрасль Латвии, включающая не только железнодорожные перевозки, но и всю портовую экономику, в этом случае лишится доходности, отметил дипломат. Это, в свою очередь, ударит по и без того дефицитному бюджету страны, предупредил Касаткин.

Как отметил дипломат, латвийским властя стоит учитывать, что данный вопрос затрагивает не только российско-латвийские экономические связи, но и торговое взаимодействие Евросоюза со странами Азии.

О возможном демонтаже железнодорожных путей сообщал 26 ноября президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. По его словам, до конца года правительство совместно с Национальными вооруженными силами проанализирует возможный разбор железнодорожной инфраструктуры на границе с Россией. Он подчеркнул, что напряженная ситуация на восточной границе сохранится надолго, а демонтаж рельсов рассматривается как одно из решений по усилению безопасности. Эта тема будет обсуждаться и на уровне лидеров стран Балтии.