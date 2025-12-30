«Страна» раскрыла схему «трудового убежища» для уклонистов на Украине

«Страна» рассказала, что украинские предприятия договариваются с ТЦК о неприкосновенности работников и берут к себе уклонистов за мизерную зарплату, еду и жилье. Другие мужчины прячутся у своих знакомых-предпринимателей

Фото: John Moore / Getty Images

На Украине на фоне мобилизации и активного поиска уклонистов последним, а также мужчинам, самовольно оставившим часть, начали предлагать «трудовое убежище», сообщает «Страна».

Издание рассказало, что в украинских социальных сетях начали появляться посты о схемах, по которым уклонисты и военные, самовольно оставившие часть, скрываются от ТЦК (аналог военкоматов на Украине). Они прячутся на частных предприятиях, практически не выходя во внешнюю среду — владельцы фирм обеспечивают мужчин постоянным жильем и питанием и минимальной зарплатой, но фактически держат их в положении рабов.

«Страна» поясняет, что похожая схема на Украине часто распространена на бытовом уровне — так же на улицу из дома не выходят мужчины, которые не хотят быть мобилизованными, и у которых есть сбережения, возможность работать удаленно, или быть на содержании у семьи.

Те, у кого такой возможности нет, а также самовольно оставившие часть («Страна поясняет, что они, как правило, боятся появляться дома, так как их могут там задержать после объявления в розыск) начали искать альтернативные способы заработка, например, договариваться о такой схеме с владельцами частных предприятий, которые столкнулись с острым дефицитом кадров.

«Работаю охранником в развлекательном центре практически безвылазно. В этом заведении я когда-то работал, хозяин меня хорошо знает», — рассказал «Стране» житель Одессы.

По его словам, после начала конфликта его уже дважды пытался мобилизовать ТЦК: во второй раз это удалось, но он самовольно оставил учебную часть.

«Так как за мной могли приехать домой, я договорился с хозяином клуба, где раньше работал. Работаю ночным сторожем и охранником днем. Живу на территории центра в подсобке, питаюсь на кухне заведения», — говорит мужчина.

По его словам, из зарплаты в 15 тыс. гривен (чуть более 28 тыс. руб.) хозяин высчитывает 5 тыс. (9,4 тыс.) за жилье, и столько же — за питание. Мужчина признался, что не намерен выходить на улицу до окончания боевых действий.

«Меня и хозяина это положение устраивает — мне спокойно, а ему выгодно. Мужчин моего возраста — около 40 лет, сейчас практически нет, работать некому. Заведение престижное, дорогое, его никогда не проверяет ТЦК. Говорят, что хозяин договорился с ТЦКшниками», — заключил он.

Похожие «трудовые убежища» предоставляют уклонистам на станциях техобслуживания и на аграрных предприятиях, выяснило издание.

«Страна» рассказала еще одну историю мужчин, работающих «за копейки» в обмен на гарантию защиты от ТЦК и условно- бесплатные жилье и питание. Ею поделился предприниматель из Николаевской области. Он сообщил, что на его производстве работает три таких человека. Один — военный, самовольно оставивший часть и не желающий возвращаться на службу, еще двое — трактористы 30 и 35 лет.



«Все трое работают у меня безвылазно, живут на территории предприятия в помещении для персонала. Там есть все условия, печка, свет, вода, туалет на улице. Двое работают механиками, ремонтируют трактора и комбайны, третий — сторожем. Оплата договорная — плачу по 10 тысяч каждому, плюс питание. И ребят, и меня это устраивает. ТЦК меня не трогают — договариваюсь», — поделился мужчина.

Он также рассказал, что в соседнем хозяйстве по той же схеме работают около десяти мужчин, которые скрываются от ТЦК.

«Хозяин агрофирмы за взятку договорился с ТЦК. И военкомы делают вид, что не знают об уклонистах, которые могут даже свободно по селу ходить, и дома ночевать. Хозяину соседнего предприятия тоже выгодно — ему не нужно искать трактористов и комбайнеров для работы на полях, к тому же он экономит в деньгах. Так как платит мизерные зарплаты своим уклонистам, по 5 — 6 тысяч в месяц, но обеспечивает их жильем и питанием», — говорит собеседник «Страны».