 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

«Страна» раскрыла схему «трудового убежища» для уклонистов на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
«Страна» рассказала, что украинские предприятия договариваются с ТЦК о неприкосновенности работников и берут к себе уклонистов за мизерную зарплату, еду и жилье. Другие мужчины прячутся у своих знакомых-предпринимателей
Фото: John Moore / Getty Images
Фото: John Moore / Getty Images

На Украине на фоне мобилизации и активного поиска уклонистов последним, а также мужчинам, самовольно оставившим часть, начали предлагать «трудовое убежище», сообщает «Страна».

Издание рассказало, что в украинских социальных сетях начали появляться посты о схемах, по которым уклонисты и военные, самовольно оставившие часть, скрываются от ТЦК (аналог военкоматов на Украине). Они прячутся на частных предприятиях, практически не выходя во внешнюю среду — владельцы фирм обеспечивают мужчин постоянным жильем и питанием и минимальной зарплатой, но фактически держат их в положении рабов.

«Страна» поясняет, что похожая схема на Украине часто распространена на бытовом уровне — так же на улицу из дома не выходят мужчины, которые не хотят быть мобилизованными, и у которых есть сбережения, возможность работать удаленно, или быть на содержании у семьи.

СБУ сообщила о бегстве уклонистов из Украины в Европу по газовой трубе
Политика
Фото:СБУ

Те, у кого такой возможности нет, а также самовольно оставившие часть («Страна поясняет, что они, как правило, боятся появляться дома, так как их могут там задержать после объявления в розыск) начали искать альтернативные способы заработка, например, договариваться о такой схеме с владельцами частных предприятий, которые столкнулись с острым дефицитом кадров.

«Работаю охранником в развлекательном центре практически безвылазно. В этом заведении я когда-то работал, хозяин меня хорошо знает», — рассказал «Стране» житель Одессы.

По его словам, после начала конфликта его уже дважды пытался мобилизовать ТЦК: во второй раз это удалось, но он самовольно оставил учебную часть.

«Так как за мной могли приехать домой, я договорился с хозяином клуба, где раньше работал. Работаю ночным сторожем и охранником днем. Живу на территории центра в подсобке, питаюсь на кухне заведения», — говорит мужчина.

По его словам, из зарплаты в 15 тыс. гривен (чуть более 28 тыс. руб.) хозяин высчитывает 5 тыс. (9,4 тыс.) за жилье, и столько же — за питание. Мужчина признался, что не намерен выходить на улицу до окончания боевых действий.

«Меня и хозяина это положение устраивает — мне спокойно, а ему выгодно. Мужчин моего возраста — около 40 лет, сейчас практически нет, работать некому. Заведение престижное, дорогое, его никогда не проверяет ТЦК. Говорят, что хозяин договорился с ТЦКшниками», — заключил он.

Похожие «трудовые убежища» предоставляют уклонистам на станциях техобслуживания и на аграрных предприятиях, выяснило издание.

Зеленский раскрыл планы по мобилизации на Украине после мира
Политика
Фото:Finnbarr Webster / Getty Images

«Страна» рассказала еще одну историю мужчин, работающих «за копейки» в обмен на гарантию защиты от ТЦК и условно- бесплатные жилье и питание. Ею поделился предприниматель из Николаевской области. Он сообщил, что на его производстве работает три таких человека. Один — военный, самовольно оставивший часть и не желающий возвращаться на службу, еще двое — трактористы 30 и 35 лет.

«Все трое работают у меня безвылазно, живут на территории предприятия в помещении для персонала. Там есть все условия, печка, свет, вода, туалет на улице. Двое работают механиками, ремонтируют трактора и комбайны, третий — сторожем. Оплата договорная — плачу по 10 тысяч каждому, плюс питание. И ребят, и меня это устраивает. ТЦК меня не трогают — договариваюсь», — поделился мужчина.

Он также рассказал, что в соседнем хозяйстве по той же схеме работают около десяти мужчин, которые скрываются от ТЦК.

«Хозяин агрофирмы за взятку договорился с ТЦК. И военкомы делают вид, что не знают об уклонистах, которые могут даже свободно по селу ходить, и дома ночевать. Хозяину соседнего предприятия тоже выгодно — ему не нужно искать трактористов и комбайнеров для работы на полях, к тому же он экономит в деньгах. Так как платит мизерные зарплаты своим уклонистам, по 5 — 6 тысяч в месяц, но обеспечивает их жильем и питанием», — говорит собеседник «Страны».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Украина уклонисты призыв ВСУ рабство
Материалы по теме
Сырский сообщил о расследовании после потери ВСУ контроля в Гуляйполе
Политика
СБУ сообщила о бегстве уклонистов из Украины в Европу по газовой трубе
Политика
На Украине в вузах и колледжах нашли 50 тыс. уклонистов от мобилизации
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 18:05 Курс доллара на 31 декабря
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 18:05
США сняли санкции с бывшего топ-менеджера «Сбербанка» Александры Бурико Политика, 19:16
Фьючерсы на криптовалюту: топ-8 стратегий для инвесторов Инвестиции, 19:14
Юань по итогам 2025 года подешевел к рублю на 18% Инвестиции, 19:13
«Страна» раскрыла схему «трудового убежища» для уклонистов на Украине Политика, 19:11
Бум ИИ: как технология меняет экономику, а инвесторы зарабатывают на этом Инвестиции, 19:10
Российский рынок акций впервые с 1998 года упал второй год подряд Инвестиции, 19:06
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
Коллега Эмиля Кио назвал его мостом между эпохами Общество, 18:52
Российская шахматистка раскритиковала формат чемпионата мира по блицу Спорт, 18:43
МВД предложило начать организованный набор иностранных специалистов Общество, 18:37
Зеленский назвал даты встреч «коалиции желающих» на Украине и во Франции Политика, 18:35
Бизнес и кредиты: новые стратегии в условиях жесткой кредитной политики Радио, 18:31
Станции роста: как инфраструктура и сервисы поддержат рост электропарка Тренды, 18:30
Итоги-2025: на сколько упал официальный курс доллара США в 2025 году Инвестиции, 18:29