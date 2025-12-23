СБУ сообщила о бегстве уклонистов из Украины в Европу по газовой трубе

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала организатора незаконной переправки военнообязанных граждан через границу на территорию Евросоюза (ЕС), сообщили в пресс-службе ведомства. Задержанный 62-летний житель Львова использовал для этого нерабочую трубу газопровода, которая вела в одну из европейских стран из Закарпатской области Украины.

«Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, мигрировавшим в Евросоюз. Находясь за границей, тот подыскивал в TikTok потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы», — говорится в сообщении СБУ.

По данным спецслужбы, за свои услуги организаторы схемы брали по $10–15 тыс. с каждого уклониста.

После начала боевых действий в феврале 2022 года на Украине были введены военное положение, которое неоднократно продлевали, и всеобщая мобилизация. Последняя касалась мужчин младше 27 и старше 60 лет.

В 2024 году возрастной порог был снижен до 25 лет, но острая нехватка личного состава в ВСУ сохранилась. В августе 2025 года украинские власти разрешили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за рубеж.

В конце октября на Украине продлили срок действия военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца (90 суток), до 3 февраля 2026 года.

Читайте РБК в Telegram.