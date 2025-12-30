 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Туск заявил о готовности США разместить войска на Украине

Туск: США готовы разместить войска на Украине в рамках гарантий безопасности
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
По словам Туска, США по итогам переговоров во Флориде выразили готовность «участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск». Москва против ввода иностранных сил
Дональд Туск
Дональд Туск (Фото: Annegret Hilse / Reuters)

США в рамках гарантий безопасности, которые они готовятся предоставить Киеву, согласились разместить свои войска на Украине. Об этом заявил польский премьер Дональд Туск, передает TVN24.

По его словам, ключевым следствием переговоров президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского во Флориде стало «заявление США о готовности участвовать в обеспечении гарантий безопасности Украины после заключения мира, включая присутствие американских войск».

«Это, конечно, нечто новое; некоторые даже были удивлены», — оценил ситуацию Туск.

Зеленский попросил у Трампа 50 лет гарантий безопасности для Украины
Политика
Владимир Зеленский и&nbsp;Дональд Трамп

По мнению польского премьера, произошли события, «вселяющие надежду».

«Мир уже не за горами. Но это всего лишь надежда. До стопроцентной уверенности еще далеко», — подчеркнул премьер.

Он допустил, что по срокам достижения мира речь может идти о ближайших неделях, а не о месяцах или годах.

Украина давно добивается от Европы и США предоставления ей гарантий безопасности в рамках урегулирования конфликта с Россией. Трамп ранее исключал отправку американских войск «на территорию боевых действий [на Украине]».

Трамп и Зеленский встретились во Флориде в поместье американского президента Мар-а-Лаго в конце декабря. После переговоров Зеленский заявил, что попросил США предоставить Киеву гарантии безопасности сроком до 50 лет.

«Я сказал ему, что у нас уже война идет и она уже почти 15 лет. Поэтому очень хотелось бы, чтобы гарантии были длиннее. И я ему сказал, что мы бы очень хотели рассмотреть возможность 30–40–50 лет», — пояснил Зеленский 29 декабря, отметив, что Трамп обещал подумать. Ранее тот отмечал, что большую часть гарантий Украине обеспечит Европа.

На фоне дискуссий о предоставлении гарантий безопасности Киеву сформировалась «коалиция желающих» — объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине. Координирующую роль в нем играют Франция и Великобритания.

Москва выступает против присутствия в соседней стране иностранного контингента. В то же время власти России не против предоставления Украине гарантий Запада. «Мы будем уважать те гарантии безопасности, которые должны быть выработаны и для России, и для Украины. Безусловно, Россия будет эти договоренности исполнять», — говорил президент Владимир Путин.

