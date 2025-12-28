Минобороны сообщило о полном взятии Гуляйполя

Военнослужащие группировки войск «Восток» ВС России на одной из улиц в Гуляйполе (Фото: Минобороны России)

Военнослужащие группировки войск «Восток» завершили взятие города Гуляйполе в Запорожской области, сообщает Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Гуляй-поле Запорожской области», — говорится в сообщении.

Гуляйполе расположен в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева. По данным на 2022 год, его население составляло более 12 тыс. человек.

Накануне вечером, 27 декабря, о взятии Гуляйполя и Димитрова (украинское название — Мирноград) доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев заявил, что Гуляйполе было взято за 20 дней. «Жилые кварталы города были превращены противником в укрепленный район. На преодоление глубоко эшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем, проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ», — сказал он.

Минобороны ранее регулярно отчитывалось о продвижении в направлении Гуляйполя. В середине ноября Командование ВСУ признало, что ситуация в районе этого города значительно ухудшилась. Тогда же телеканал «Громадське» отметил, что город стал новой критической точкой российско-украинского конфликта, называя его форпостом региона.

2 декабря Иванаев доложил Путину о начале операции по занятию населенного пункта. О том, что российские военные дошли до окраины Гуляйполя, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил еще в 2024 году.