 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило о полном взятии Гуляйполя

Сюжет
Военная операция на Украине
Военнослужащие группировки войск &laquo;Восток&raquo; ВС России на одной из улиц в Гуляйполе
Военнослужащие группировки войск «Восток» ВС России на одной из улиц в Гуляйполе (Фото: Минобороны России)

Военнослужащие группировки войск «Восток» завершили взятие города Гуляйполе в Запорожской области, сообщает Минобороны.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и завершили освобождение населенного пункта Гуляй-поле Запорожской области», — говорится в сообщении.

Гуляйполе расположен в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева. По данным на 2022 год, его население составляло более 12 тыс. человек.

Накануне вечером, 27 декабря, о взятии Гуляйполя и Димитрова (украинское название — Мирноград) доложил президенту Владимиру Путину начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Гуляйполе: основные факты о городе, роль в военных действиях
База знаний
Гуляйполе

Командующий группировки войск «Восток» Андрей Иванаев заявил, что Гуляйполе было взято за 20 дней. «Жилые кварталы города были превращены противником в укрепленный район. На преодоление глубоко эшелонированной обороны ВСУ потребовалось 20 дней. В настоящее время Гуляйполе находится под нашим полным контролем, проводится поиск и уничтожение одиночных групп ВСУ», — сказал он.

Минобороны ранее регулярно отчитывалось о продвижении в направлении Гуляйполя. В середине ноября Командование ВСУ признало, что ситуация в районе этого города значительно ухудшилась. Тогда же телеканал «Громадське» отметил, что город стал новой критической точкой российско-украинского конфликта, называя его форпостом региона.

2 декабря Иванаев доложил Путину о начале операции по занятию населенного пункта. О том, что российские военные дошли до окраины Гуляйполя, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил еще в 2024 году.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Дуганова
Гуляйполе Запорожская область Украина Россия Минобороны
Материалы по теме
Минобороны сообщило о взятии четырех населенных пунктов в ДНР за сутки
Политика
Минобороны сообщило о контроле над Косовцево в Запорожской области
Политика
Минобороны сообщило о контроле над Заречным в Запорожской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
«Сибирь» второй раз за три дня победила «Адмирал» в КХЛ Спорт, 13:24
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:20
Она никогда и ничего не боялась: умерла актриса Брижит Бардо Life, 13:17
«Любовь — единственный смысл жизни»: история Брижит Бардо в фотографиях Общество, 13:14 
Самарский министр призвал не вызывать скорую при температуре до 40°С Общество, 13:07
Хоккеиста сборной США унесли со льда на носилках в матче молодежного ЧМ Спорт, 13:06
Samsung подал заявку на регистрацию новых товарных знаков в России Экономика, 12:59
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Чем прославилась Брижит Бардо 12:59
Умерла Брижит Бардо Общество, 12:45
Овечкин прервал третью по длительности безголевую серию в карьере Спорт, 12:33
Что посмотреть на новогодних праздниках. Выбор гостей эфира Радио РБК
РАДИО
 Общество, 12:30
С 1 января в России появятся новые дорожные знаки Общество, 12:27
Минобороны сообщило о полном взятии Гуляйполя Политика, 12:19
Металлический портфель: как заработать на серебре и меди #всенабиржу!, 12:15