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Военная операция на Украине ,  
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Хинштейн рассказал о последствиях обстрела Льгова

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Военная операция на Украине
В результате обстрела серьезно поврежден жилой дом, в нем отключили газоснабжение, жители расселились по родственникам, заявил Хинштейн. 86-летней женщине посекло ноги осколками. Повреждены две ЛЭП, в двух зданиях произошли пожары

В результате ракетного обстрела Льгова серьезные повреждения получил восьмиквартирный одноэтажный дом, в нескольких домах выбиты стекла и незначительно посечены стены, в двух зданиях произошли незначительные возгорания, их потушили, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, выехавший на место происшествия.

«По состоянию на 22 часа за медицинской помощью обратилась одна 86-летняя женщина, которой в квартире посекло ноги осколками стекол. Ей оказана медицинская помощь, от госпитализации она отказалась. Лечение будет вестись амбулаторно», — написал он в телеграм-канале.

В наиболее пострадавшем доме временно отключили газоснабжение, аварийные бригады приступят к ремонту после обследования территории саперами. Жители расселились по родственникам. Хинштейн поручил главе города обеспечить выехавших жильцов продуктами, лекарствами, средствами гигиены и вещами первой необходимости.

Также пострадали две линии электропередачи. Энергетики были вынуждены обесточить две улицы, к настоящему времени в большинстве домовладений свет восстановлен, уточнил Хинштейн.

«На месте работают аварийные и коммунальные службы. Выбитые стекла в домах уже затянуты пленкой, в течение нескольких дней — везде установим новые окна. Завтра коммунальщики приступают к уборке улиц и засыпке воронок», — добавил он.

Город Льгов — административный центр Льговского района. Он расположен в 65 км от Курска и в 26 км от Курчатова (по прямой). Рядом с Курчатовым расположена крупнейшая в регионе Курская АЭС.

Хинштейн сообщил об ударе ВСУ по Льгову
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Хинштейн сообщил об обстреле Льгова в 20:19 мск. Одновременно правительство Курской области заявило, что силы противовоздушной обороны сбили над регионом четыре ракеты.

В предыдущий раз Льгов попал под обстрел утром 25 декабря. Тогда погибли четыре человека, пятеро пострадали. Повреждения получили три жилых дома, в соседних зданиях выбило окна, был разрушен участок газопровода. СК возбудил дело по статье о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

Хинштейн сообщил, что семьям погибших в результате обстрела выплатят по 1,5 млн руб., раненым и пострадавшим — от 300 до 600 тыс. руб. «в зависимости от тяжести полученных травм».

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Курская область Льгов Александр Хинштейн обстрел
Александр Хинштейн фото

Александр Хинштейн

политик, врио губернатора Курской области
26 октября 1974 года
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