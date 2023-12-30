Число погибших при обстреле Белгорода выросло до 14

Фото: МЧС России

При обстреле центра Белгорода со стороны ВСУ погибли 12 взрослых и два ребенка, пострадавших — 108, в том числе 15 детей, сообщили в МЧС России.

Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что всего ранены 17 детей, из них четверо — в реанимации в тяжелом состоянии.

Ранее МЧС сообщало о десяти погибших и 45 пострадавших. Центр города попал под обстрел около 15:00. В МЧС указывали, что после обстрела произошло десять возгораний, они были потушены.

В Минобороны сообщили, что при ударе были использованы две ракеты «Ольха» «в запрещенном кассетном снаряжении» и реактивные снаряды системы залпового огня Vampire чешского производства.

«Средствами ПВО ракеты «Ольха» и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire были перехвачены. Несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет «Ольха» попали по городу Белгород», — указали в ведомстве.

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