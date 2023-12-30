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Военная операция на Украине ,  
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Десять человек погибли при обстреле центра Белгорода

МЧС: 10 человек погибли и 45 пострадали при обстреле центра Белгорода
Сюжет
Военная операция на Украине
Среди погибших один ребенок. Еще 45 человек пострадали. Город оказался под обстрелом около 15:00, жителей призвали уйти в укрытия. Позднее сигнал ракетной опасности отменили
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

При обстреле ВСУ центра Белгорода погибли десять человек, сообщает МЧС России в телеграм-канале. Среди них один ребенок. Ранены 45 человек, в том числе четверо детей.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщая в 15:10 об обстреле города, заявил о двоих погибших детях. В городе были включены сирены ракетной опасности, в 16:30 Гладков объявил, что сигнал отменили.

В МЧС сообщили, что после обстрела произошло десять возгораний, они были потушены.

Десять человек погибли при обстреле центра Белгорода
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Телеграм-канал SHOT сообщал, что под ударом оказались Соборная площадь (там находится правительство области), Гражданский проспект и проспект Богдана Хмельницкого. По данным Baza, один из снарядов попал в каток на Соборной площади.

В экстренных службах сообщили ТАСС, что в городе оказались повреждены около 40 гражданских объектов. «РИА Новости» пишет, что повреждения получили дом правительства и медицинский колледж Белгородского государственного университета.

О произошедшем доложили президенту Владимиру Путину. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил, что в Белгород вылетела бригада Минздрава во главе с министром Михаилом Мурашко, а также группа МЧС для оказания помощи пострадавшим, передает «РИА Новости».

ВСУ нанесли удар по центру Белгорода
Политика
Фото:shepot_belgorod / VK

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Во второй половине дня произошел обстрел еще двух населенных пунктов Белгородской области — поселков Уразово Валуйского городского округа и Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших там не было.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
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