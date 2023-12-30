Грузинский миллиардер Иванишвили объявил о возвращении в политику

Иванишвили в 2012-м основал правящую партию «Грузинская мечта», которая выступила в оппозиции к Саакашвили. В том же году миллиардер стал премьером, но год спустя ушел с поста. В 2021-м после двух выборов снова ушел из политики

Бидзина Иванишвили (Фото: Давид Мдзинаришвили / ТАСС)

Грузинский миллиардер Бидзина Иванишвили (состояние, по версии Forbes, $4,9 млрд), бывший премьер-министр Грузии и основатель правящей в стране партии «Грузинская мечта», объявил о решении вернуться в политику. Об этом он заявил на съезде партии, его речь опубликована на ее сайте.

«Ровно три года назад я сообщил общественности о своем решении дистанцироваться от активных политических процессов. И вот, спустя три года, по собственной инициативе, как почетный председатель партии, возвращаюсь в политическую жизнь», — сказал он.

В 2024 году в Грузии состоятся парламентские выборы.

67-летний Бидзина Иванишвили (в России также известен как Борис), как отмечают Forbes и Bloomberg, заработал свое состояние на различных активах в России в 1990-х. Среди них были Стойленский и Михайловский ГОКи в Белгородской и Курской областях, банк «Российский кредит», агропромышленная компания «Стойленская нива», сеть аптек «Доктор Столетов». Последние активы он продал в 2012-м.

Основанная в 2012 году «Грузинская мечта» на парламентских выборах того же года выступила как оппозиционная по отношению к тогдашнему президенту Михаилу Саакашвили. В итоге она выиграла выборы, Иванишвили в 2012 году стал премьер-министром Грузии, но уже через год покинул свой пост. В своей речи 30 декабря он заявил об уверенности на тот момент, что «выполнил свою миссию и что преступники никогда не захотят вернуться к власти», но «криминальная политическая система имела более глубокие корни».

В итоге, отметил Иванишвили, ему пришлось снова прийти в политику в 2018 году. Тогда в стране проходили президентские выборы, на них победила действующий лидер Саломе Зурабишвили — она баллотировалась от «Грузинской мечты», но в последнее время вступала в противоречия с правительством, которое возглавляет еще один член «Грузинской мечты» Ираклий Гарибашвили. Ситуация дошла до попытки импичмента Зурабишвили, но эта попытка провалилась.

Откройте новые возможности в 2024 году С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45% Купить со скидкой

В 2020-м партия вновь одержала победу на парламентских выборах. В январе 2021 года миллиардер снова заявил, что уйдет из политики. Он говорил, что считает свою миссию выполненной. Тогда Иванишвили покинул пост председателя партии и саму партию, он сказал, что вернется к «частному образу жизни, которым жил до 2011 года».