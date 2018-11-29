Мечта оказалась сильнее реванша

Тур с непредсказуемым результатом
В среду в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором за пост главы государства боролись кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение».
Избирательные участки закрылись в 20:00 (19:00 по мск). Первые экзитполы показали, что Зурабишвили лидирует. По данным Edison Research, проводившей опросы избирателей по заказу телекомпании «Рустави 2», она набрала 55% (914 тыс.) голосов во втором туре выборов президента Грузии, у Вашадзе — 45% (749 тыс.). Разница составила 165 тыс. голосов, погрешность исследования — 3%. Согласно опросам Gallup International, Зурабишвили набрала 58%, Вашадзе — 42%. Результаты экзитполов, полученные этой организацией, были оглашены в прямом эфире телеканала «Имеди».
По итогам подсчета 97% бюллетеней лидировала Зурабишвили с результатом 59,6%, Григол Вашадзе показал результат в 40,4%, сообщала ЦИК Грузии.
Первый тур голосования состоялся 28 октября, и ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Зурабишвили получила 38,64% голосов, Вашадзе — 37,73%. Оба конкурирующих сейчас политика возглавляли МИД республики во время президентства Саакашвили, но в нынешней кампании представляют противоборствующие политические силы.
Из опросов общественного мнения следовало, что результаты второго тура непредсказуемы. По данным опроса Edisson Reserch, проведенного 12–18 ноября, за Вашадзе были готовы проголосовать 52%, за Зурабишвили — 48%. Однако опрос Gallup International, проведенный 16–18 ноября, показал прямо противоположный результат — четырехпроцентный перевес в пользу Зурабишвили.
Нынешние президентские выборы — последние, в которых голосование является прямым и всеобщим. После реформы 2010 года Грузия стала парламентской республикой; в 2017 году грузинский парламент утвердил изменения в Конституцию, согласно которым уже в 2024 году избирать главу государства будут 300 членов специальной коллегии. Согласно обновленной Конституции, президент Грузии сохраняет за собой звание главы государства. Он является высшим политическим должностным лицом, но без исполнительных функций, представляет государство на международном уровне; вести переговоры и оформлять соглашения он может лишь с согласия правительства. Он также лишен законодательной инициативы.
Из одного министерства, но с разными взглядами
Формально Саломе Зурабишвили является независимым кандидатом, но поддержку ей оказывает правящая в стране с 2012 года «Грузинская мечта» и ее лидер — самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили (в 2016 году Forbes оценивал его состояние в $4,8 млрд). Шесть лет назад «Грузинская мечта» одержала свою первую победу на парламентских выборах, опередив «Единое национальное движение» (ЕНД). В 2013 году поддерживаемый ею кандидат Георгий Маргвелашвили победил на президентских выборах, а в 2016 году «Грузинская мечта» получила большинство в парламенте — 115 из 150 мест.
После того как Саакашвили лишился власти, ЕНД не теряло надежды на реванш. За поддерживаемого движением Вашадзе агитировал блок «Сила в единстве», в который входят десять оппозиционных партийных объединений. Сторонники Саакашвили рассчитывают на то, что Вашадзе, победив, поможет экс-президенту вернуться в страну (Саакашвили был лишен гражданства в 2015 году, после того как получил украинское, а в 2018 году по двум уголовным делам был приговорен на родине к шести годам тюрьмы). Ранее в своих предвыборных выступлениях Вашадзе неоднократно обещал помиловать Саакашвили, но в соответствии с новой Конституцией у него практически нет возможности повлиять на прокуратуру и суд. Вашадзе также обещал добиться проведения досрочных парламентских выборов.
Саломе Зурабишвили родилась в Париже и там же получила образование, в 2003 году была послом Франции в Грузии. В 2004–2005 годах занимала пост министра иностранных дел. При ней было достигнуто соглашение о выводе из страны российских военных баз. В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики — она возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. В 2016 году была избрана в грузинский парламент.
Григол Вашадзе окончил МГИМО и работал кадровым дипломатом в структурах МИД СССР. В конце 1980-х годов был сотрудником отдела по ядерным вооружениям и космосу. После распада СССР получил российское гражданство. Вернулся в Грузию после «революции роз» в 2003 году вместе с супругой — бывшей примой-балериной Большого театра Ниной Ананиашвили. Во время российско-грузинского конфликта 2008 года занимал пост заместителя министра иностранных дел. После войны Вашадзе возглавил министерство и находился на этой должности до 2012 года. Демонстративно отказался от российского гражданства.
Отношения с Россией вряд ли улучшатся
Во время предвыборной кампании Зурабишвили заявила, что Россия, желая завладеть Абхазией и Южной Осетией, «начала против Грузии войну еще сто лет назад», но конфликт 2008 года «начала Грузия», и вина за это во многом лежит на Саакашвили: он «разбомбил собственное население в Цхинвали», хотя «не имел на это никакого права». Заявление Зурабишвили вызвало резкую критику сторонников экс-президента.
Иванишвили, защищая Зурабишвили, сказал, что она «не сказала ничего расходящегося с отчетом комиссии Евросоюза», в котором значительная часть вины за события 2008 года возлагается именно на Тбилиси, но также говорится, что ответ российских войск на атаку в Южной Осетии был хоть и законным, но чрезмерным.
Вашадзе же в отношениях с Россией является последовательным сторонником политики Саакашвили. Выдвигаясь в президенты, он обещал противостоять «военно-террористической агрессии России». Летом в интервью «Коммерсанту» он заявил, что восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно (они были разорваны в 2008 году), пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии.
В целом ни Зурабишвили, ни Вашадзе нельзя назвать пророссийскими политиками. Однако после прихода к власти «Грузинской мечты» отношения между странами стали налаживаться. Спустя четыре года после войны, в декабре 2012 года, был открыт диалоговый канал с Грузией в формате неофициальных встреч заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. В конце 2013 года между Россией и Грузией возобновилось регулярное автомобильное, с октября 2014 года — авиационное сообщение.
В преддверии второго тура Саакашвили обвинил Иванишвили в связях с Кремлем. В эфире грузинского телеканала «ТВ Пирвели» он заявил, что в Тбилиси для встречи с грузинским олигархом по поручению президента России прилетал украинский политик Виктор Медведчук, известный хорошими отношениями с Владимиром Путиным (он является крестным дочери российского президента).
У «Грузинской мечты» и союзников Саакашвили есть консенсус по поводу отношений с Россией, поэтому рассчитывать на их нормализацию не приходится, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. «Договариваться с Россией они не собираются, для этого необходимо признать ответственность за развязывание войны, и делать этого никто не станет. А торговать с Россией будут и те и другие», — уверен он.
Российско-грузинские экономические связи
Россия — второй по объему торговли партнер Грузии (на первом месте Турция, на третьем — Китай). По данным Национальной службы статистики страны, в 2017 году оборот составил около $1,2 млрд (11,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии). При этом по сравнению с 2016 годом он вырос на 34,2%. За 2017 год из Грузии в Россию экспортировали около 300 тыс. т ферросплавов, более 67,3 тыс. т минеральной и питьевой воды, свыше 6,6 тыс. т спиртных напитков, более 2,7 тыс. легковых автомобилей. Россия остается главным импортером грузинского вина — 47,8 млн бутылок в 2017 году (рост составил 76% по сравнению с 2016 годом).
Из России в Грузию в 2017 году экспортировали около 512,3 тыс. т пшеницы, нефть и нефтепродукты общим весом более 237,4 тыс. т.
По данным Национальной администрации туризма, по количеству граждан, посетивших Грузию в минувшем году, Россия занимает третью позицию (около 1,4 млн россиян — на 34,1% больше, чем в 2016 году). Большинство туристов, посещающих Грузию, приезжают из Армении (1,7 млн человек; рост на 14,8%), затем следуют Азербайджан (около 1,7 млн, рост на 11,2%) и Турция (более 1,2 млн, снижение на 0,8%).