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Газета № 210 (2934) (2911) Политика, 28 ноя, 21:10
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Мечта оказалась сильнее реванша
Во втором туре президентских выборов в Грузии побеждает Саломе Зурабишвили
В Грузии прошел второй тур президентских выборов, у участников которого — Саломе Зурабишвили и Григола Вашадзе — были практически равные шансы. По данным ЦИК, после подсчета 97% голосов выиграла Зурабишвили от партии власти
Кандидат в президенты Саломе Зурабишвили (Фото: David Mdzinarishvili / Reuters)

​Тур с непредсказуемым результатом

В среду в Грузии прошел второй тур президентских выборов, в котором за пост главы государства боролись кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Саломе Зурабишвили и Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение».

Избирательные участки закрылись в 20:00 (19:00 по мск). Первые экзитполы показали, что Зурабишвили лидирует. По данным Edison Research, проводившей опросы избирателей по заказу телекомпании «Рустави 2», ​она набрала 55% (914 тыс.) голосов во втором туре выборов президента Грузии, у Вашадзе — 45% (749 тыс.). Разница составила 165 тыс. голосов, погрешность исследования — 3%. Согласно опросам Gallup International, Зурабишвили набрала 58%, Вашадзе ​— 42%. ​Результаты экзитполов, полученные этой организацией, были оглашены в прямом эфире телеканала «Имеди».

По итогам подсчета 97% бюллетеней лидировала Зурабишвили с результатом 59,6%, Григол Вашадзе показал результат в 40,4%, сообщала ЦИК Грузии.

Первый тур голосования состоялся 28 октября, и ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов. Зурабишвили получила 38,64% голосов, Вашадзе — 37,73%. Оба конкурирующих сейчас политика возглавляли МИД республики во время президентства Саакашвили, но в нынешней кампании представляют противоборствующие политические силы.

Из опросов общественного мнения следовало, что результаты второго тура непредсказуемы. По данным опроса Edisson Reserch, проведенного 12–18 ноября, за Вашадзе были готовы проголосовать 52%, за Зурабишвили — 48%. Однако опрос Gallup International, проведенный 16–18 ноября, показал прямо противоположный результат — четырехпроцентный перевес в пользу Зурабишвили.​

Нынешние президентские выборы — последние, в которых голосование является прямым и всеобщим. После реформы 2010 года Грузия стала парламентской республикой; в 2017 году грузинский парламент утвердил изменения в Конституцию, согласно которым уже в 2024 году избирать главу государства будут 300 членов специальной коллегии. Согласно обновленной Конституции, президент Грузии ​​сохраняет за собой звание главы государства. Он является высшим политическим должностным лицом, но без исполнительных функций, представляет государство на международном уровне; вести переговоры и оформлять соглашения он может лишь с согласия правительства. Он также лишен законодательной инициативы.

Из одного министерства, но с разными взглядами

Формально Саломе Зурабишвили является независимым кандидатом, но поддержку ей оказывает правящая в стране с 2012 года «Грузинская мечта» и ее лидер — самый богатый человек Грузии Бидзина Иванишвили (в 2016 году Forbes оценивал его состояние в $4,8 млрд). ​Шесть лет назад «Грузинская мечта» одержала свою первую победу на парламентских выборах, опередив «Единое национальное движение» (ЕНД). В 2013 году поддерживаемый ею кандидат Георгий Маргвелашвили победил на президентских выборах, а в 2016 году «Грузинская мечта» получила большинство в парламенте — 115 из 150 мест.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

После того как Саакашвили лишился власти, ЕНД не теряло надежды на реванш. За поддерживаемого движением Вашадзе агитировал блок «Сила в единстве», в который входят десять оппозиционных партийных объединений. Сторонники Саакашвили рассчитывают на то, что Вашадзе, победив, поможет экс-президенту вернуться в страну (Саакашвили был лишен гражданства в 2015 году, после того как получил украинское, а в 2018 году по двум уголовным делам был приговорен на родине к шести годам тюрьмы). Ранее в своих предвыборных выступлениях Вашадзе неоднократно обещал помиловать Саакашвили, но в соответствии с новой Конституцией у него практически нет возможности повлиять на прокуратуру и суд. Вашадзе также обещал добиться проведения досрочных парламентских выборов.

Саломе Зурабишвили родилась в Париже и там же получила образование, в 2003 году была послом Франции в Грузии. В 2004–2005 годах занимала пост министра иностранных дел. При ней было достигнуто соглашение о выводе из страны российских военных баз. В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики — она возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. В 2016 году была избрана в грузинский парламент.

Григол Вашадзе окончил МГИМО и работал кадровым дипломатом в структурах МИД СССР. В конце 1980-х годов был сотрудником отдела по ядерным вооружениям и космосу. После распада СССР получил российское гражданство. Вернулся в Грузию после «революции роз» в 2003 году вместе с супругой — б​ывшей примой-балериной Большого театра Ниной Ананиашвили​. Во время российско-грузинского конфликта 2008 года занимал пост заместителя министра иностранных дел. После войны Вашадзе возглавил министерство и находился на этой должности до 2012 года. Демонстративно отказался от российского гражданства.

Отношения с Россией вряд ли улучшатся

Во время предвыборной кампании Зурабишвили заявила, что Россия, желая завладеть Абхазией и Южной Осетией, «начала против Грузии войну еще сто лет назад», но конфликт 2008 года «начала Грузия», и вина за это во многом лежит на Саакашвили: он «разбомбил собственное население в Цхинвали», хотя «не имел на это никакого права». Заявление Зурабишвили вызвало резкую критику сторонников экс-президента.

Иванишвили, защищая Зурабишвили, сказал, что она «не сказала ничего расходящегося с отчетом комиссии Евросоюза», в котором значительная часть вины за события 2008 года возлагается именно на Тбилиси, но также говорится, что ответ российских войск на атаку в Южной Осетии был хоть и законным, но чрезмерным.​

Вашадзе же в отношениях с Россией является последовательным сторонником политики Саакашвили. Выдвигаясь в президенты, он обещал противостоять «военно-террористической агрессии России». Летом в интервью «Коммерсанту» он заявил, что восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно (они были разорваны в 2008 году), пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии.

В целом ни Зурабишвили, ни Вашадзе нельзя назвать пророссийскими политиками. Однако после прихода к власти «Грузинской мечты» отношения между странами стали налаживаться. Спустя четыре года после войны, в декабре 2012 года, был открыт диалоговый канал с Грузией в формате неофициальных встреч заместителя министра иностранных дел России Григория Карасина со спецпредставителем премьер-министра Грузии Зурабом Абашидзе. В конце 2013 года между Россией и Грузией возобновилось регулярное автомобильное, с октября 2014 года — авиационное сообщение.

В преддверии второго тура Саакашвили обвинил Иванишвили в связях с Кремлем. В эфире грузинского телеканала «ТВ Пирвели» он заявил, что в Тбилиси для встречи с грузинским олигархом по поручению президента России прилетал украинский политик Виктор Медведчук, известный хорошими отношениями с Владимиром Путиным (он является крестным дочери российского президента).

У «Грузинской мечты» и союзников Саакашвили есть консенсус по поводу отношений с Россией, поэтому рассчитывать на их нормализацию не приходится, считает старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. «Договариваться с Россией они не собираются, для этого необходимо признать ответственность за развязывание войны, и делать этого никто не станет. А торговать с Россией будут и те и другие», — уверен он.

Российско-грузинские экономические связи

Россия — второй по объему торговли партнер Грузии (на первом месте Турция, на третьем — Китай). По данным Национальной службы статистики страны, в 2017 году оборот составил около $1,2 млрд (11,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии). При этом по сравнению с 2016 годом он вырос на 34,2%. За 2017 год из Грузии в Россию экспортировали около 300 тыс. т ферросплавов, более 67,3 тыс. т минеральной и питьевой воды, свыше 6,6 тыс. т спиртных напитков, более 2,7 тыс. легковых автомобилей. Россия остается главным импортером грузинского вина — 47,8 млн бутылок в 2017 году (рост составил 76% по сравнению с 2016 годом).

Из России в Грузию в 2017 году экспортировали около 512,3 тыс. т пшеницы, нефть и нефтепродукты общим весом более 237,4 тыс. т.

По данным Национальной администрации туризма, по количеству граждан, посетивших Грузию в минувшем году, Россия занимает третью позицию (около 1,4 млн россиян — на 34,1% больше, чем в 2016 году). Большинство туристов, посещающих Грузию, приезжают из Армении (1,7 млн человек; рост на 14,8%), затем следуют Азербайджан (около 1,7 млн, рост на 11,2%) и Турция (более 1,2 млн, снижение на 0,8%).

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: Грузия , Михаил Саакашвили , «Грузинская мечта»
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