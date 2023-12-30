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Военная операция на Украине ,  
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В ФРГ заявили, что Россия даже лампочки использует в военных целях

Генерал ФРГ Фрейдинг: Россия может использовать в военных целях даже лампочки
Сюжет
Военная операция на Украине
Запад недооценил потенциал военно-промышленного комплекса России, страна может использовать в военных целях даже лампочки для холодильников, заявил генерал Фрейдинг. В России неоднократно заявляли о самодостаточности своего ВПК
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) может использовать в своих нуждах даже лампочки для холодильников, заявил в интервью Suddeutsche Zeitung глава ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг.

«Даже если эти государства (Китай и страны глобального Юга. — РБК) будут поставлять только освещение для холодильников, то и его могут использовать в военных целях», — сказал генерал.

Отвечая на вопрос о том, не недооценили ли европейские союзники военные возможности России, Фрейдинг заявил, что в начале конфликта на Украине «мы не видели стойкости русских, как мы оцениваем ее сегодня». «Сейчас мы ясно наблюдаем, что они наращивают свой военно-промышленный комплекс, расширяют его и наращивают производственные мощности, несмотря на драконовский санкционный режим», — отметил военный.

О том, что Россия якобы использует в своей военной технике чипы от посудомоек и холодильников еще в прошлом году заявила министр торговли США Джина Раймондо. Такие сообщения поступают от украинцев, отметила тогда министр.

Глава Минпромторга Денис Мантуров в ответ заявил, что Россия имеет микросхемы для военной техники отечественного производства и не нуждается в чипах Запада. Он подчеркнул, что требования к чипам в военной технике гораздо выше, чем к гражданской продукции.

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После начала конфликта на Украине западные страны ввели беспрецедентное число санкций против России, которые затронули как промышленный сектор, так и импорт зарубежной техники и чипов. Несмотря на это, по оценке Росстата, объем промышленного производства в России в 2022 году вырос на 0,6%, а за январь—ноябрь 2023 года — на 3,6%. S&P ранее сообщила о рекордном за 7 лет росте российской промышленности.

Президент Владимир Путин неоднократно говорил о неэффективности западных санкций. Развитие и модернизацию собственной промышленности он называл безусловным приоритетом для властей. В июне помощник президента и бывший глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РБК заявил, что рост внутреннего спроса связан в том числе с ростом оборонных расходов.

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Politico 27 декабря сообщила, что из-за провала контрнаступления ВСУ и проблем с согласованием финансирования США начали пересматривать свою стратегию по Украине в пользу переговоров, которые, вероятно, будут подразумевать территориальные уступки. Власти Украины настаивают на выводе российских войск на границы 1991 года. Москва одним из условий для начала переговоров называла признание «территориальных реалий».

Российские власти критикуют помощь Украине со стороны западных стран, а украинское контрнаступление неоднократно называли провальным. 14 декабря Путин заявил, что по всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение.


 

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Германия лампочки Россия Военная операция на Украине
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